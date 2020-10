Nati Jota tiene coronavirus

Nati Jota anunció a través de su cuenta de Twitter que dio positivo en el test de coronavirus. “Empecé a sentir que no olía bien”.

Este martes por la noche Nati Jota anunció que tiene coronavirus. La influencer recurrió a su cuenta de Twitter para hacerles el anuncio a sus seguidores y lo hizo con un mensaje fiel a su estilo.

Rápidamente los usuarios empezaron a dejarle mensajes de apoyo y deseos de que se recupere pronto. “Noo, Nati ¿por qué?”, “Fuerza leona”, “Recuperate pronto” o “A guardarse 14 días, yo la pasé y se puede” fueron algunas de las respuestas que recibió.

Asimismo la influencer se expresó a través de sus historias en Instagram. “No sé qué cara poner para decirlo. No es gracioso, ya lo sé. Desde que empezó esto me imaginaba cómo iba a reaccionar. Pero es como cuando pensás cómo vas a reaccionar si ganás un Martín Fierro y después no te sale lo que ibas a decir”, comenzó diciendo.

Asimismo contó que en la noche del lunes cenó con su familia y en ese momento ya tenía los primeros síntomas. “Yo trataba de decir que sentía el gusto, pero mordía carne y podía ser cualquier cosa”. “Me siento re bien, solamente estoy un poco caída. No tengo fiebre”, agregó.

Por último se encargó de aclarar que el programa de “Bienvenidos a Bordo” del lunes, en el que ella participó, se había grabado la semana pasada. Nati participó en el nuevo juego y perdió, por lo que terminó mojada con un globo de agua. “Pensé que tenía la voz tomada por eso, porque había pasado frío”.