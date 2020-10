El jurado de MasterChef felicitó a Vicky Xipolitakis y ella rompió en llanto: “Es muy duro para mí estar acá”

Este miércoles fue el tercer programa de MasterChef Celebrity, la apuesta fuerte de Telefe para conquistar las noches de la pantalla chica. El formato, considerado uno de los mejores por su éxito en todas partes del mundo, cuenta con la conducción de Santiago del Moro y un jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. En esta oportunidad, Vicky Xipolitakis sufrió los comentarios del jurado, pero se terminó llevando una buena noticia.

La vedette preparó cerdo envuelto acompañado de brócoli. Al momento de presentar su plato en la mesa causó hizo tentar al jurado. “Soñé con ese plato, es como que volé, me sentí una chef hoy”, contó. “Increíblemente el punto del cerdo está perfecto”, evaluó Martitegui.

“Quiero que sepas que lo que más vemos de vos son tus poses. Eso tenés que dedicarlo a los detalles, porque tenés buen ADN de cocinera. Limpiás, sos ordenada”, le dijo Donato de Santis y le pidió más detalle en la elaboración de los platos.

A pesar de la buena devolución del jurado, Vicky Xipolitakis se emocionó y no pudo contener las lágrimas. “Es muy duro para mí estar acá. Estoy en un año que estoy muy golpeada, pero por mi forma de ser siempre sigo con una sonrisa adelante, siendo mamá y hoy poder lograr, y hacer cositas para mí y que me estén saliendo un poquito bien y con tres monstruos (…) me emociona”, expresó.

“No entiendo cómo te salió así”, lanzó Martitegui y Del Moro le preguntó por qué pensaba así. “No, porque no para de bebotear todo el día y está todo el tiempo así como canchereando (…) pensé que perdías seriedad haciendo y eso y me encuentro con un plato que está perfecto”, cerró.