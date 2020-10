La angustia de Cande Ruggeri por la salud de su papá

Cande Ruggeri está atravesando un duro momento familiar luego de confirmarse que su papá, Oscar Ruggeri, su hermana y su cuñado se contagiaron de coronavirus.

A través de sus redes sociales, la joven compartió un video en donde no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas y expresar el miedo que tiene por la salud de sus seres queridos.

“Paso por acá para contarles un poco la situación de mi papá y de mi familia. Me empezaron a mandar un montón de mensajes preguntando cómo estaban. Mi hermana y mi cuñado también dieron positivo. Papá está bien, por suerte tiene un poco de tos, no tiene síntomas. Mi hermana y mi cuñado sí”, contó quebrada en llanto.

“Es un momento muy delicado porque falta ese abrazo, ese ir a ver si están bien, cuidar de mis sobrinos. También me emociona un poco el no poder estar ahí con ellos. Por suerte y gracias a Dios están súper bien. Pero es una mierda todo lo que está pasando. Me pongo así porque somos muy unidos con mi familia y no verlos tanto tiempo, y no poder ir a estar con ellos, la verdad es una mierda”, cerró Cande muy emocionada.