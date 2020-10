Beatriz Sarlo: “Massa forma parte de un justicialismo sensato”

La ensayista y escritora Beatriz Sarlo analizó las diferencias que afloraron en el Frente de Todos esta semana, luego del posicionamiento de la Argentina frente a la ONU, condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, y de las críticas que esa postura del Gobierno de Alberto Fernández despertó en el sector más duro del kirchnerismo.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio (Animales Sueltos), Sarlo manifestó que “puede haber todavía en la opinión pública kirchnerista un reflejo antiimperialista”, en la que “finalmente hablar mal de (Nicolás) Maduro es en definitiva hablar mal de alguien que está siendo atacado por los Estados Unidos”.

En ese sentido, al recordar la postura de Carlos Raimundi en la OEA, dijo que se “imaginó” al canciller Felipe Solá “tirándose de los pelos”. Y sobre Raimundi apuntó: “Si uno le mira el currículum, fue radical, kirchnerista y ahora chavista”.

Con este preámbulo, la ensayista se refirió a la cúpula del poder del Frente de Todos, en la que aseguró que “el albertismo no existe” y que, en cambio, “dentro del kirchnerismo puede haber sectores más sensatos, que piensan que hay que fortalecer la figura presidencial”.

Insistió en que “para mucha gente” aún persiste “la imagen de un gobierno bicéfalo: una cabeza de Alberto y una cabeza de Cristina” y que “hay sectores del kirchnerismo que preferirían que esa imagen de bicefalía saliera del imaginario de la gente".

Consultada sobre los nombres propios de ese sector del Gobierno “sensato”, Sarlo señaló a los principales referentes de la coalición oficialista en la Cámara de Diputados. “Massa forma parte del justicialismo sensato”, destacó al titular de la Cámara Baja. Y también incluyó a Máximo Kirchner, quien “no aparece agitando el kirchnerismo de batalla”. “Por lo tanto uno puede decir que esas líneas existen porque saben que es muy peligroso una pelea entre ambos kirchnerismos”, analizó y luego aclaró que puede haber hasta tres o cuatro sectores internos del kirchnerismo.

Asimimo, Sarlo opinó sobre el temperamento del Jefe de Estado y de su vicepresidenta: “El de Alberto es reflexivo y ambicioso; cualquier que lo conoce se da cuenta es que es muy inteligente; el temperamento de Cristina es autocentrado y por lo tanto egocéntrico, resiste muy mal compartir decisiones, discusiones, nombramientos... compartir".

Sobre la idea de empoderar a Alberto Fernández, otorgándole la presidencia del Partido Justicialista, la escritora afirmó: “Refuerza el unicato”. “Si Fernández está buscando un camino de fortalecimiento que no puede pasar por prescindir de la vicepresidente, se está fortificando. Los unicatos no me tranquilizan, pero quizás tranquilicen a quienes piensen que está en un momento de relativa debilidad”.

Ante la repregunta sobre la supuesta debilidad política de Alberto Fernández, Sarlo respondió que “todavía es relativa, depende de él, de cuanto poder puede lograr si entra en acuerdos y diálogos con sectores justicialistas que no son necesariamente kirchneristas". En ese sentido, señaló a los gobernadores: “El Presidente de la república es muy poderoso respecto de las provincias, depende de él”.

Por último, en otro fragmento de la entrevista, opinó sobre la crisis económica que está atravesando el país. “La Argentina repite un camino del cual no se ha podido separar. Es el único país de América Latina donde la gente habla permanentemente del dólar”.

Al respecto, señaló que “nuestra economía es bimonetaria” porque “se calculan los precios de los departamentos y de los zapatos en dólares” y lo definió como un “hábito sociocultural de los argentinos”.

Con información de www.infobae.com