A diferencia de Patricia Bullrich, Gerardo Morales pidió que «no se convoque» a la marcha de la oposición

En la jornada del viernes el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, optó por diferenciarse de algunos referentes de la oposición y pidió que «no se convoque» a la marcha del 12 de octubre en contra del Gobierno nacional. Tal manifestación fue impulsada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y en la que el mandatario provincial ratificó que «hay otros mecanismos» para reclamar.

«No quiero pelearme con mis amigos del frente juntos por el cambio. Hay que tratar de evitar todos los conglomerados de personas, porque después te generan contagios», respondió la máxima autoridad norteña en diálogo con NA. También pidió no meterse «en la cuestión de la política». «Estoy pidiendo que no se convoquen, en mi provincia lo hago. Hay que tratar de evitar eventos que generen más contagios. Hemos recuperado la Democracia para poder disentir, y creo que hay otros mecanismos», expuso al respecto.

Morales, quien participó del anuncio de la extensión del aislamiento y distanciamiento social en conjunto con el Presidente de la Nación Alberto Fernández, recordó a los «110 días sin casos» que tuvo la provincia que gobierna. «Obviamente yo me arrepiento de no haber abierto más los shoppings en esos 110 días (…) No está resuelta la situación (de la pandemia) en ningún lado, y nadie tiene que confiarse. Está claro que se amesetó la curva en el área Metropolitana y hay una tendencia a la baja. Lo que está creciendo es el interior», evidenció el mandatario jujeño.

Abundando en la situación epidemiológica, el referente de la oposición nacional exhibió que «hay una suerte de situación del control», aunque trató de reconocer que «nada está resulto». «No hay que bajar los brazos porque podemos tener un rebrote. Hay que poner la mirada en la situación de todo el país me parece un acierto», enunció sobre los escenarios a futuro en toda la Argentina.

«También me arrepiento de que en los 110 días que no tuvimos casos no haber abierto las escuelas, hoy es más complicado», enfatizó sobre la vuelta a clases de forma presencial en la provincia del norte argentino. En el último informe brindado por el Ministerio de Salud de la Nación, Jujuy registró 70 nuevos casos y ningún fallecido por la pandemia del coronavirus el último viernes.

Con información de www.elintransigente.com