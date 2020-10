INSULTAN A PEROTTI: Iván Rasposo, un fiscal que da vergüenza

Cuando suceden actos de esta naturaleza, sinceramente me da asco que un fiscal como el impresentable Iván Rasposo se desempeñe en la justicia. Este tipo de notas es la que pido al medio que me deje hacer y firmar. Soy Carlos ZIMERMAN y estoy convencido que el fiscal no puede ejercer su cargo, no lo merece

Da vergüenza que la justicia disponga de recursos y del tiempo que no abunda en este tipo de actos procesales, cuando Santa Fe está lleno de delincuentes sueltos y la gente no sabe ya que hacer por la inseguridad que vivimos.

Según la versión oficial el fiscal actuó de oficio, otros dicen que fue el propio Omar Perotti quien le pidió que lo haga.

Si la hipótesis es la primera estamos ante un funcionario judicial que no está capacitado para ejercer su cargo, máxime cuando se puede observar a simple vista que el muchacho no está en sus cabales y es de fácil apreciación que no esta en sus facultades mentales óptimas, por lo que el fiscal no tendría por que disponer de tiempo y personal de la fiscalía en una instrucción que de antemano se sabe no va a llegar a ningún término, justamente por el el estado psíquico del joven.

Si fue Omar Perotti quien pidió que se lo detenga, la situación empeoraría aún más, ya que podríamos estar ante una actitud incompatible con su función, sin descartar un abuso de autoridad por parte del Gobernador de la provincia.

En cualquiera de los dos casos, da vergüenza ajena y el solo hecho de investigar a una persona por una situación que desde ya no compartimos, pero que seguramente no afecta el buen nombre y honor del Gobernador, es inadmisible.

Seguramente se tendrá que analizar las capacidades del fiscal, ya que en última instancia se puede rebuscadamente inferir que lo que se pudo haber afectado es el buen nombre y honor del señor Gobernador, lo que constituye un delito de acción privada de calumnias e injurias, situación que está exenta de la intervención de los fiscales y se debe canalizar por otra vía del derecho penal.

Un verdadero impresentable el fiscal, un Omar Perotti que con sus actitudes deja mucho que desear y que a mí, por actitudes como estas, me avergüenza que sea mi Gobernador.

Siento que el fiscal se esta aprovechando del muchacho, siento que Perotti va en un camino similar, por ello me da, por un lado tristeza, pero por el otro, mucho gusto firmar esta nota, soy Carlos ZIMERMAN, al aguardo de alguna denuncia de estos impresentables que viven de lo que los ciudadanos les pagamos.