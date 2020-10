Reapareció Macri y llamó a la dirigencia del PRO a "seguir batallando para volver a normalizar el país"

POLÍTICA Por Heretz Nivel

El ex presidente participó de un encuentro virtual junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otros. "Esto no es sano, esta cuarentena eterna nos ha hecho mucho daño", dijo.