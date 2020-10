Alberto Fernández: “Quiero una Justicia de jueces dignos”

El Presidente Alberto Fernández brindó una entrevista y fue contundente al referirse a la polémica decisión del máximo tribunal de aceptar el per saltum interpuesto por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. “Quiero tener una Justicia de jueces probos, de jueces dignos”, afirmó.

Esto se debe a que, según afirmó al sitio El Cohete a la Luna, los jueces “han perdido” su “prestigio social”. Para poder recuperarlo, Fernández sostuvo que “tienen que volver a ser jueces” y “hacer la carrera judicial como la Constitución manda”. En esa línea reiteró la necesidad de diferenciarse del expresidente Mauricio Macri.

En esa línea, apuntó que “cuando Bruglia y Bertucci llegaron a la Cámara Federal hubo dictámenes de los que fueron sus colegas, Llorens e Irurzun, diciendo que ese no era el modo de llegar a la Cámara”. Además, explicó: “Cuando nosotros sacamos el decreto volviéndolos a sus juzgados de origen, la Cámara Federal en el acto ordenó la remoción de los dos”.

“Una vez abierta la queja, la casación ordenó que vuelvan a sus cargos y no les concedió la licencia que sí les concedió la Corte”, amplió el Presidente, a la vez que sostuvo que “la Corte también debería leer que los tribunales inferiores no están pensando como la corte parece estar pensando”.

Para finalizar, aclaró: «No tengo ganas de nombrar a amigotes que me den tranquilidad porque como yo no vine a delinquir voy a irme con la frente en alto porque no me voy a llevar nada que no sea lo que es mío y no voy a permitir que en mi gobierno alguien lo haga, y si alguien lo hace voy a ser el primero en sancionarlo».

Con información de www.elintransigente.com