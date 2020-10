Luis Brandoni: “Algunas cosas de este gobierno huelen a los 70’”

Luis Brandoni, además de ser un actor muy popular, se caracterizó en los últimos tiempos por ser una figura crítica del peronismo. Anoche no fue la excepción, al expresar en el programa “Comunidad de Negocios” de LN+: “Estamos en una situación complicada y algunas cosas huelen a los años 70, como por ejemplo la toma de tierras”.

«Esto es el peronismo de toda la vida. Mienten, falsean la realidad, dicen que han hecho cosas que no hicieron, inauguran obras que ya están hechas. Lo de Venezuela también es grave, que muchos organismos de derechos humanos le pidan perdón a Venezuela por la decisión del gobierno, que a su vez es contraria a lo que dijeron sus representantes. ¿Hebe de Bonafini quién es para pedirle disculpas al gobierno de Maduro?», prosiguió Brandoni.

Por otro lado, el actor dijo que no sabe quién toma las decisiones en el gobierno, pero que “la presión que ejerce la vicepresidenta Cristina Kirchner es muy grande, con el único propósito de lograr su impunidad”. Luego, apuntó contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: «No se qué le pasó a este muchacho para decir tantas boludeces seguidas».

Brandoni llamó a marchar este lunes contra el gobierno y dijo que espera una «gran movilización», además de considerar a los últimos banderazos como «los más grandes de la historia argentina». Además, negó que los participantes de estas manifestaciones sean «anticuarentena» y dijo que no hay pruebas de que haya crecido el contagio en esas marchas.

«La gente se ha involucrado en la política como yo no recuerdo desde 1983. Es extraordinariamente importante que la gente no balconee y critique a los políticos. El peronismo disfrutó durante décadas de un capital político indiscutible que fue la calle, pero ahora lo perdió. Ahora la calle la ganó la gente que no pertenece a ningún partido político», cerró el actor.

