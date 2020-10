Pichetto: "La pobreza manejada con planes puede ser funcional a proyectos políticos"

Para el ex senador y ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto el Gobierno nacional está en plena construcción de "la Patria del pobrismo", acompañado por la doctrina que suele deslizar el Papa Francisco, dijo, y algunas "almas sensibles", entre las que ubicó a la exministra de Acción Social, Carolina Stanley y dirigentes sociales.

El actual titular de la Auditoría General de la Nación insistió en que las organizaciones sociales y los narcos vienen desplazando a la política tradicional en las villas de los conurbanos y advirtió sobre el uso electoral que puede alcanzar el manejo de la pobreza en los próximos procesos electorales en los que auguró un crecimiento de Juntos por el Cambio.

En una entrevista con el diario La Voz, destacó que en Argentina hay una cuestión estructural que no se puede soslayar: qué país queremos construir.

La patria del pobrismo

"Estamos quienes hemos sostenido un núcleo de ideas vinculadas con un capitalismo vinculado al mundo, a alentar el trabajo y la producción, y el rechazo a esta visión de la patria del pobrismo. La propiedad privada es algo que en estos momentos está siendo vulnerada con toma de tierras y ocupación de parques nacionales, lo cual se legitima y convalida en base a una necesidad", explicó.

Y alertó que "si convalidamos que detrás de una necesidad o un reclamo legítimo se tomen tierras o empresas estamos en un camino altamente peligroso".

"Que la pobreza esté creciendo tiene que ver también con un conjunto de decisiones que este Gobierno ha adoptado y no se las puede trasladar a la gestión anterior. Ya lleva más de 10 meses, adoptaron de decisiones realmente muy malas que han puesto en tela de juicio la confianza, la previsibilidad y el rumbo", remarcó.

En el marco de la conmemoración del 120º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde expuso como invitado, ante la consulta sobre si observa puntos de contacto entre el mensaje del Gobierno y de la Iglesia respecto de la pobreza, respondió que "las reflexiones que hace el Papa, con todo el respeto que le tengo, llevan a un análisis. Una cosa es la doctrina social de la Iglesia que plantea que hay ayudar a los pobres a salir de esa situación y otra distinta son las patologías de esa doctrina social. La teología de la liberación llevó a que muchos curas se metieran en la guerrilla en los ‘70 y la otra deformación es el pobrismo como planteo permanente. Hay que mantener pobre a la persona y luego dominarla en los procesos electorales. Un modelo de pobreza manejado con planes sociales, cuidado porque puede ser funcional a proyectos políticos".

Y agregó que a la Argentina "entran 300 mil pobres por año desde los países limítrofes".

"No tengo una mirada xenófoba sino que es una visión de que Migraciones tiene que ordenar y regular, estructurar hacia dónde van. No se pueden seguir acumulando necesidades en el corazón de la provincia de Buenos Aires", enfatizó Pichetto.

"En el caso del narco es quien muchas veces pone orden en el barrio, el que ayuda a algún necesitado, suple la tarea que antes hacía la representación institucional del municipio. Hay que tratar de que el Conurbano bonaerense no termine en Sinaloa, no estamos tan lejos. Existe también una confluencia con la policía, la presencia de desarmaderos (de autos). En Argentina hay una extraordinaria capacidad para convertir actividades ilícitas en lícitas. El desarmadero es una actividad ilícita que debería haber sido suprimida desde siempre en todos lados y sin embargo funciona con habilitación municipal y paga impuestos en las provincias", destacó.

Y opinó que la exministra Carolina Stanley "es una persona de bien, pero no se puede hacer política de manera ingenua. Cuando decían que Macri gobernaba para los ricos uno miraba el presupuesto y se daba cuenta que ponía más plata en la seguridad social que el Gobierno que le precedió".

"Argentina muchas veces se nutre de almas bellas, eso fue entregarles toda la plata a los gerentes de la pobreza, al Movimiento Evita, "Chino" Navarro, Emilio Pérsico, a Juan Grabois. Y eso es una ingenuidad. Perdimos por 1,2 millones de votos en la tercera sección, y ahí esos sectores, casi verdaderos ejércitos, fueron alimentados por la ministra de Acción Social, de manera directa, sin rendición de cuentas de ningún tipo. Eso es lo que quiero decir. La estupidez y la ingenuidad se pagan en términos políticos", destacó.

"Debería haber construido políticas sociales dirigidas a las Pyme. Es muy complicado vivir en un país donde el mérito no sirve, como dice el Papa. También está la lógica de sectores de la comunicación, esta visión del igualitarismo, las almas más sensibles, todo los conmueve, cuando en realidad debemos poner en marcha un modelo de producción", explicó el ex candidato a vicepresidente.

El espacio opositor

"Hay que fortalecer el espacio de Juntos por el Cambio. Hay que convocar a muchos peronistas que no comparten la visión del kirchnerismo duro de esta relación ambigua con Venezuela. Se va a consolidar la Alternativa Republica y Federal. Vamos a ser una opción política importante en 2021 y en 2023 para volver a gobernar corrigiendo cosas que no se tendrían que haber hecho. Y consolidando una visión que ya no se discute más en el mundo, la salida es por el lado del capitalismo, no de un socialismo chavista pro cubano.

En cuanto al candidato, dijo que "tiene que ser el que esté mejor posicionado frente a la sociedad. Y hay que dar siempre testimonio, estos dirigentes que se guardan…, a mi cuando me invitan a un programa voy y digo lo que pienso".

"Al principio de la cuarentena comenzó a haber (por parte del Gobierno nacional) una discriminación respecto de los que gobernaban y los que no gobernaban. Mucha gente importante en la política argentina mantuvo un silencio muy significativo y la gente quedó muy sola. No estoy hablando de Macri quien debía hacer un silencio prudente porque había dejado de ser presidente. Pero no entiendo cómo se puede hacer política y borrarse en el marco de una crisis como esta", remarcó.

Cuidado con los chinos

"Coincido con la visión de que Macri tenía una visión de la inserción de la Argentina al mundo, relaciones con Brasil, Estados Unidos y Europa, y relaciones con China sin depender del modelo chino. Cuidado con la hidrovía porque pueden fijar precio al final del camino, no vaya a ser que se la entreguen a una empresa china", dijo.

Con información de www.iprofesional.com