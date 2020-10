Bolivia, el fantasma de Messi y Scaloni

Argentina visita a Bolivia en la altura luego de que el propio Scaloni sobrevalorara el nivel del rival en los 3.640 metros. Un lugar en el que Leo no la pasó bien

"En nombre de todos los argentinos les digo que no le tenemos miedo a la altura”. Acaso haya sido ese discurso de Diego y el 6-1 histórico que le siguió. Quizás haya sido el “jugar en La Paz es inhumano” de Daniel Passarella, previo al 1-2 y el posterior escándalo con el corte en el pómulo de Julio Cruz. Tal vez fue el “es terrible jugar acá, es imposible”, la manera que eligió Leo Messi de definir la competencia a 3.640 metros sobre el nivel del mar. Puede haber pesado, también, el dramático testimonio de Fernando Signorini, el histórico PF de Diego: “Un jugador puede morir en La Paz”, dijo. Y por qué no, más atrás en el tiempo, aquella Selección Fantasma, que en 1973 se preparó 75 días antes en Tilcara, y que terminó ganando 1-0. Como fuere, cada visita de la Selección Argentina al Hernando Siles tiene una historia. Y a horas de un nuevo capítulo, en la previa del choque que se jugará este martes a las 17, Lionel Scaloni hizo su aporte al archivo: “ Bolivia, acá, es de las mejores del mundo”, dijo el DT argentino.

Es cierto que a la altura hay que respetarla, aunque el recorrido de frases célebres invita a pensar que Argentina en general y sus protagonistas, en particular, han potenciado psicológicamente ese efecto adverso y limitante que existe, que es palpable, objetivo. Como fuere, bajo este otra alerta de Scaloni, la Selección saldrá a la cancha con nuevo plan para contrarrestar a su histórico cuco: esta vez no irá directo desde el aeropuerto al Hernando Siles sino que ya tendrá dos noches y un entrenamiento en la ciudad donde la Selección logró apenas tres triunfos, dos empates y cinco derrotas. Con un detalle: acumula una sola victoria (la del 2005, con Scaloni jugador) en los últimos 47 años. “La dificultad, acá, es máxima. Bolivia pierde poquísimo. Es importante que el jugador sepa eso para salir más concentrado”, argumentó el técnico.

Ahora, ¿hizo bien Scaloni en potenciar tanto a su rival, que aunque guardó jugadores para este partido (entre ellos, a su figura Moreno Martins), mostró muchas debilidades en el 0-5 contra Brasil? ¿Es una frase que sirve para no subestimar, como se entiende su búsqueda, o que por el contrario alimenta más los fantasmas? La realidad es que Bolivia no ha sido infalible en la altura. Ni tampoco, insuperable. Es más, si se toman en cuenta las últimas tres Eliminatorias, fue local en 26 partidos, ganó 11, empató ocho y perdió siete. Es decir que sacó el 53% de los puntos. Y la realidad es que eso (no sacar todos los puntos posibles a 3.640 metros), le impidió ir los últimos seis Mundiales.

Scaloni, lo dicho, fue parte del último triunfo argentino en La Paz, en el 2005. Aquella vez, Pekerman armó un equipo diferente al habitual para disputar ese encuentro que terminó 2 a 1. Pero ahora como DT utilizará una táctica diferente a la de José: repetirá casi la misma formación que eligió ante Ecuador, en la Bombonera. Es decir, sólo tocará lo justo y necesario: la salida de Marcos Acuña, quien no está al 100% (ver aparte). “Uno se acuerda de aquella experiencia y puede tomar muchos ejemplos. Tácticamente jugamos muy diferente a lo que veníamos haciendo y a lo que vamos a hacerlo esta vez. Ganamos pero fue un partido muy difícil, como todos los que se juegan acá”, comparó las situaciones.

Para enfrentar a Bolivia, el entrenador tiene justamente otro plan de partido en la cabeza: “La idea es tener la pelota y cuando se pueda, ser punzante. Si hay un robo, que sea un ataque rápido, aunque tenga que ser muy preciso. El plan lo tenemos, esperemos que salga bien”, aseguró. Y hasta consultó a un ex entrenador suyo en España, Miguel Angel Portugal, para preparar este choque en el que expondrá más que nunca su nivel de conducción. ¿Por qué? Porque con un Messi que se siente disminuido de cuerpo y alma en la altura, como si La Paz fuera su kryptonita, esta vez la Selección necesitará más que nunca del otro Lionel: de su estrategia, de su motivación y de su capacidad para leer el único partido de las Eliminatorias que se juega diferente a los demás.

Ahí va la Selección, en busca de más oxigeno en el inicio de una clasificación a Qatar 2022 que promete ser durísima. Ahí va Messi, dispuesto a darle combate a su peor marcador. Ahí va Scaloni, casi por otra hazaña, 15 años después.

Probables formaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, José Carrasco, Gabriel Valverde, José Sagredo; Raúl Castro, Alejandro Chumacero, Junior Sánchez, Jhasmani Campos; Jaume Cuéllar y Marcelo Moreno Martins. DT: César Farías.

Argentina: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios/Nico Domínguez; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni.

TV: TyC Sports y TV Pública.

Fuente: ole