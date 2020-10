El accidente que cambió la vida de "Oscar Reyes" de Pasión de Gavilanes

Juan Baptista sufrió una parálisis facial a los 19 años y nunca pudo recuperarse al cien por ciento de aquel episodio. El intérprete de "Oscar Reyes" contó cómo fue el momento en que su rostro cambió para siempre.

Según informaron medios internacionales, al actor de 44 años hasta el día de hoy se ve afectado. El terrible evento sucedió un día antes de finalizar las grabaciones de la telenovela familiar A todo corazón.

Todo comenzó cuando el protagonista de Pasión de Gavilanes comenzó a sentir mucho calor y decidió refrescarse con un poco de aire. Los síntomas se agravaron cuando sintió que se le resecaba uno de los ojos.

"Un día antes de terminar la grabación, yo tenía mucho calor y estábamos en un estudio y había un boquete de aire. Me acuerdo que yo me refresqué allí", expresó el intérprete en The Suso's Show de Caracol TV.

Ver esta publicación en Instagram Positive Energy 🦋🧩🎖🔋❤️🐈 Una publicación compartida por Juan Alfonso Baptista Diaz (@juanbaptistad) el 2 de Sep de 2020 a las 1:24 PDT

Luego, continuó: "Al día siguiente, faltaba una escena prara grabar y agarro un vaso de agua y cuando voy a tomar se me cae el agua, pensé ‘qué raro’. Sentí que el ojo se me resecaba. A los cuatro días ya estaba totalmente paralizado".

El venezolano confesó que la parálisis le dejó algunas secuelas y en la actualidad se lo toma con total humor: "Cuando me tomo un traguito se me apaga un ojo y la gente cree que es molestando, pero es por la parálisis".

Tras pasar por este accidente, tardó aproximadamente un año y medio en recomponerse. Juan Alfonso manifestó que fue un momento muy difícil en su vida.