El mensaje de la China Suárez tras la muerte del papá de Gimena Accardi

Este martes por la tarde falleció Hugo, el papá de Gimena Accardi. Tenía 62 años y llevaba 55 días internado tras contraer coronavirus. Su estado de salud se agravó fuertemente tras desarrollar neumonía bilateral.

La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito. “Falleció Hugo, el papá de Gimena Accardi, 55 días internado. Tenía Covid y estuvo en coma mucho tiempo. Nico y Gimena fueron a asistirlo todas las veces que se los permitieron. Hugo fue un gran sostén de Gimena en su carrera y por supuesto en su vida. #QEPD”, escribió el conductor del Cantando 2020 en su cuenta de Twitter.

Entre las distintas figuras del mundo del espectáculo que le enviaron su apoyo estuvo la China Suárez. A través de su cuenta de Twitter, la actriz, que lleva unos años distanciada de quien en su momento fue una de sus mejores amigas, escribió: “Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en [email protected] te abrazo“.

La pelea entre las dos artistas comenzó hace un tiempo, a fines de 2016, cuando falleció Santiago, el hermano de Nicolás Vázquez. En aquel momento Gimena y Nicolás no se sintieron lo suficientemente apoyados por la actual novia de Benjamín Vicuña.“Ella era mi hermana incondicional, pero se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas”, contó a mediados del año pasado en una entrevista.