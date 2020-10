“Dejen de utilizar mi imagen”, el fuerte descargo de Ester Expósito tras los rumores de cirugías

A sus 20 años, la actriz española Ester Expósito vive un gran momento laboral. Luego de protagonizar Elite cuenta con una gran popularidad en todo el mundo. Lo cierto es que la joven empezó su carrera en la actuación cuando era apenas una niña.

Y con ese archivo de su imagen muchos medios comenzaron a hablar acerca de una serie de cirugías a las que se habría sometido la actriz, cambiando algunos rasgos de su rostro. Entre ellas se indica una rinoplastía en su nariz, bichectomía, aumento de labios y diseño de cejas.

En medio de estos rumores, parecía ser que Ester Expósito hacía oídos sordos sobre el tema pero la joven se cansó e hizo un fuerte descargo mediante las redes sociales: “Pues no me he realizado ninguna rinoplastia ni bichectomía ni cirugía estética. Antes de hacer afirmaciones (no suposiciones/opiniones) hay que comprobar la información. De esta forma estais engañando a la gente”, comenzó diciendo

Y luego cerró: “Son muchxs lxs jóvenes que me siguen y que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar del resultado de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”.

La belleza de la actriz española ha cautivado en todos lados, y es por ello que su aspecto físico ha sido protagonista de diversas noticias. A pesar de esta aclaración por parte de la actriz, se sigue afirmando los leves cambios que se ven en su cara, sin embargo muchos indican que al ser tan joven el crecimiento en ocasiones genera algunos cambios.