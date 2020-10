Cristina vice del peronismo, el pedido que llegó a la Rosada

El jefe de Gabinete recibió la propuesta de Quintela. La vice no es devota de la liturgia del peronismo ni del PJ. La CGT la espera para el acto del 17.

La propuesta se oficializó este miércoles en el despacho de Santiago Cafiero en Casa Rosada: Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula de Alberto Fernández para la presidencia del Partido Justicialista nacional. La iniciativa fue presentada por Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, por mandato de los congresales del peronismo de su provincia y tuvo “excelente” recepción de parte del jefe de Gabinete, según informaron cerca del mandatario provincial.

Por ahora, Quintela aparece como el único gobernador en explicitar el apoyo a Cristina para acompañar al Presidente en la jefatura del partido. La posibilidad de que Alberto se convierta en el nuevo titular del PJ, además de una tradición en el peronismo, obedecía a la intención de dotar al Presidente de mayor volumen político en la pospandemia. Más allá de la liga de Gobernadores peronistas, también la CGT prepara para el próximo sábado un operativo clamor para consagrar al Presidente como candidato único para suceder a José Luis Gioja en el peronismo.

Cristina nunca fue devota de la liturgia del peronismo ni de la burocracia partidaria del PJ. En 2017, dejó afuera al PJ bonaerense para candidatearse a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires a través de Unidad Ciudadana. Y en la central obrera que conduce Héctor Daer descreen que vaya a participar del acto que celebrarán junto al Presidente, gobernadores e intendentes en el salón Felipe Vallese de la CGT. Sin embargo, la posibilidad de un binomio Alberto-Cristina para el PJ obedece más a la búsqueda de cohesionar a la coalición oficialista de cara a las legislativas del próximo año.

Quintela llegó al despacho de Cafiero luego de haber sido elegido nuevo presidente del Partido Justicialista de La Rioja con el aval de todos los congresales que asistieron a la primera sesión que realizó ese cuerpo en el año y que se llevó a cabo de forma virtual. El peronismo riojano debió elegir un nuevo titular tras la renuncia al cargo que presentó días atrás exgobernador y actual diputado nacional, Sergio Casas. Quintela, además del aval de los congresales, también obtuvo el visto bueno de los intendentes, los diputados provinciales, los concejales y la dirigencia en general, quienes respaldaron su designación.

Los congresales también se pronunciaron a favor de que Alberto y Cristina conduzcan el PJ a nivel nacional. "Agradezco este profundo momento que me están haciendo vivir. Es el mejor cargo partidario con el que me honran mis compañeras y compañeros del Movimiento Nacional Justicialista", remarcó Quintela tras su designación. Esta semana, desde Alberto hacia abajo, todo el peronismo salió a blindar a la vicepresidente a partir de la difusión de su domicilio particular como epicentro de la marcha opositora realizada el lunes pasado. El pampeano Rubén Marín, que además preside la Comisión de Acción Política del PJ Nacional, cuestionó la "actitud irresponsable" de una oposición que "convoca a manifestaciones y movilizaciones que ponen en riesgo la salud de los argentinos" y que "sólo buscar confrontar, en vez de aportar en una situación dramática" como la que vive el país y el mundo por la pandemia.

Sobre el rol actual del PJ, el exsenador reflexionó que "el peronismo tiene una responsabilidad mayúscula de aceptarnos, con nuestras divergencias, aprender a escucharnos, y entender los cambios generacionales que atraviesan al partido, conscientes de que hoy somos quienes tenemos que dar las respuestas a una sociedad que quiere ser más justa". Además, criticó la actitud de medios que convocan a Olivos para "agraviar al Presidente" y "publican la dirección de la vicepresidenta Cristina de Kirchner" como lugar de reunión para una movilización. Estas actitudes, dijo, "demuestran la desesperación de un sector social, que se niega a aceptar que perdió las elecciones y no está habituado a ceder nada".

