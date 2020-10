112 nuevos casos en Rafaela y se esperan novedades

Lejos parece haber quedado el 17 de agosto, el último día en el que Rafaela exhibió solo 21 casos de coronavirus. No han llegado a pasar dos meses que ahora hay 1.762 personas que se han contagiado desde el inicio de la pandemia. Es decir, que en prácticamente un bimestre 1.741 rafaelinos se infectaron con el virus. Lo mismo sucede con los fallecimientos: en los últimos dos meses murieron 21 personas en la ciudad a causa del Covid y totalizan 22 desde marzo pasado.

Ayer, el subsecretario de Salud de la Municipalidad local, Martín Racca, confirmó 112 nuevos casos en la ciudad, que de esta manera acumula 1.762 desde marzo. De esa cantidad, 655 se encuentran activos en tanto que 1.085 personas han logrado recuperarse y 22 han fallecido. Al respecto, ayer se reportaron dos decesos, una "mujer adulta mayor y un hombre que pertenecía a la familia hospitalaria" en referencia al Dr. Jorge Bello.

En tanto, 1.721 personas cumplen aislamiento obligatorio. En cuanto a la situación del Hospital, en sala general se encuentran internados 28 pacientes con Covid y otros 7 sospechosos de haberse contagiado. Y en terapia intensiva permanecen 17 pacientes, 14 de ellos con asistencia mecánica respiratoria. "El 65 por ciento de las camas están ocupadas", subrayó Racca.

En una presentación brevísima, el subsecretario de Salud se mostró profundamente consternado por la muerte del Dr. Bello. "Demostró su grandeza como profesional y como persona. Nos atraviesa una tristeza enorme, estamos sumamente dolidos. Por eso convocamos nuevamente a la población a cuidar a los trabajadores de la salud que están en la primera línea de la batalla contra el Covid", sostuvo Racca con un nudo en la garganta. Después de eso ya no pudo seguir y dio por terminado el informe.

El Ministerio de Salud de la provincia reportó un récord de 2.659 positivos en las últimas 24 horas. Con este registro, los infectados desde el comienzo de la pandemia suman 72.025. Como siempre sucede, Rosario encabeza la lista de contagios con 1.247 -desde marzo acumula 35.098-. Después, siguen los 178 nuevos infectados de la ciudad de Santa Fe y los 178 de Venado Tuerto, 112 de Rafaela, 76 de Villa Gobernador Gálvez, 50 de Villa Constitución y 47 de Casilda. También notificaron 42 casos positivos de San Lorenzo, 41 de Roldán, 34 de Carcarañá, 31 de Cañada de Gómez, 30 de Granadero Baigorria, 28 de Pérez, 27 de Funes y 24 de Esperanza y Las Parejas.

En la región, la cartera de salud confirmó 15 casos de Sunchales, 12 de San Jorge, 7 de Ceres, 5 de San Vicente, 4 de Franck, 3 de Sastre, 2 de Felicia, 2 de Lehmann y 2 de Susana. Y sumó un caso en las siguientes localidades: Frontera, Humberto Primo, María Juana, Presidente Roca, Ramona, Santa Clara de Saguier y Suardi.

Respecto a los fallecimientos en la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud confirmó la cifra más alta para una jornada: 42. De esta cifra, 32 corresponden a Rosario, 2 a Casilda y 1 a Fray Luis Beltrán, Carcarañá, Rafaela, Villa Constitución, Empalme Villa Constitución, Godeken, Zavalla y Funes.

A nivel nacional, ayer fueron confirmados 17.096 nuevos casos de Covid-19, que constituye un nuevo récord y que eleva a 949.063 positivos en el país desde marzo. Además, en las últimas 24 horas se notificaron 421 nuevas muertes en todo el país (241 hombres y 179 mujeres) que llevan el total de personas fallecidas a 25.342.

En este marco, y sin vacuna en el horizonte cercano, las recomendaciones fundamentales continúan siendo las mismas que al principio de la pandemia: lavado de manos, el uso del tapabocas y mantener el distanciamiento social.

SECUELAS

Un consultorio multidisciplinario que funciona en el Cemar de Rosario atiende por semana a 10 personas que tuvieron coronavirus pero que ya se recuperaron con el objetivo de ser evaluados desde el punto de vista de las posibles secuelas.

Según publicó diario La Capital, el equipo médico se encontró con personas de mediana edad, incluso jóvenes, a quienes la enfermedad les dejó consecuencias físicas. Si bien algunos no tuvieron síntomas relevantes durante el proceso de la patología, ahora presentan lesiones pulmonares, problemas en la sangre y otros efectos orgánicos lo que enciende una luz de alarma sobre las consecuencias a mediado y largo plazo de esta enfermedad.

"Estamos viendo complicaciones en personas de 20, 30, 40 años. Una de las explicaciones es que el sistema inmune necesita interferón y hay jóvenes que tienen un déficit de interferón pero lo desconocen (se estima que el 15% de la población tiene carencias en ese sentido). Son aquellos a los que la enfermedad les pega mal, como se dice popularmente", sostuvo el infectólogo Marcelo Leguizamón en declaraciones al diario rosarino. "Por eso no es recomendable para nada pensar: si me enfermo mejor y ya está, porque nadie puede saber cómo va a atravesar esto, aunque la mayoría salga airoso de la enfermedad", agregó.

