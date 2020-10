Con aires de verano, Charlotte Caniggia derritió a sus seguidores usando unas coloridas gafas

La celebridad Charlotte Caniggia difundió contenido reciente en su cuenta oficial de Instagram. En esta ocasión, la modelo realizo una encuesta para que los usuarios decidiesen que tan bien les quedaban unas gafas. Con todo glamour y sensualidad que la caracteriza, Caniggia se grabó con dichos anteojos de sol y derritió a sus fans.

Esta personalidad de la farándula cuenta con alrededor de 2.5 millones de seguidores en la plataforma por lo que rara vez sus publicaciones pasan desapercibidas. Respecto del contenido que publica para sus admiradores en redes sociales, este gira en torno a los mismo tópicos. Extravagantes outfits, sesiones de fotos y modelaje, pequeños vistazos a su ostentoso estilo de vida y constantes apariciones en televisión son algunos de los temas sobre los hace difusiones.

Temporada de gafas

Siendo el verano la próxima estación por venir, Charlotte Caniggia ya se adelantó a la tendencia con unas sensuales y coloridas gafas. La modelo porta con gran soltura unos anteojos de sol color naranja y blanco. A su vez, combina los mismos con un ceñido y canchero top el cual está compuesto, también, por los mismos colores.

Sonando “Jeans” del cantante Justin Quiles de fondo, la hija del ex futbolista Claudio Caniggia mueve su cabeza lentamente acompañando el ritmo a la vez que esconde una diminuta sonrisa entre sus labios grandes y rojos. Sumado a su peculiar look de pelo negro, la modelo no hizo más que ser objetivo de halagos y levantar suspiros entre los fans. Trae a la red social, también, un claro aire de verano.

Sin embargo, no se trata de la primera imagen que Charlotte Caniggia comparte con sus admiradores vistiendo gafas. Recientemente publicó en dicha plataforma una gran cantidad de imágenes en donde puede ser vista con todo tipo de anteojos. Sin duda alguna, los usuarios que consumen su contenido lo disfrutan y es por eso que la modelo, debiéndose a su público, no muestra problema alguno al momento de cumplir sus deseos.