El durísimo cruce entre Alex Caniggia y Oscar Mediavilla: “Vos sos un marmota, no existís”

Alex Caniggia y Oscar Mediavilla tuvieron un durísimo cruce en vivo en la gala de este jueves del Cantando. El hijo del ex futbolista se disponía a hacerle un homenaje a Rodrigo Bueno, pero el integrante del jurado pidió la palabra para hacerle algunas consideraciones.

“Te quería decir algo. No es por ser pacato pero estamos en el prime time de un programa y un canal muy importante. Me parece que no hace falta ser tan zarpado ni tan guarango, como acostumbras a serlo”, comenzó Mediavilla.

Caniggia quiso interrumpirlo para saber a qué se refería, pero el productor continuó hablando: “Dejame terminar, estoy hablando yo. Todo eso es al pedo. No te hace más vivo, te hace más tonto”.

En ese momento el participante lo desafió: “Si vos creés eso, bien por vos. A mí me entra por una oreja y me sale por la otra“. “Pero lo que te estoy diciendo es que no te hace más vivo que te hagas el ‘piripipi’ diciendo estupideces”, insistió Mediavilla.

“Si vos creés que yo soy más vivo no es mi culpa”, lo chicaneó Caniggia. Ante esto el productor se enojó aún más: “¿Querés que te diga la verdad? Vos sos un marmota“.

“Y vos también”, le respondió Alex. “Probablemente, pero tengo más historia que vos. Vos no existís, sos un salame“, exclamó Mediavilla levantando aún más la voz.

“Yo no soy Pavarotti pero vos no sos el productor de los Guns N’ Roses”, se burló el joven antes de empezar a cantar.

Tras la presentación llegaron los puntajes. El voto de Karina la Princesita fue secreto, mientras que Nacha Guevara les puso un 6 y Moria Casán un 5. En tanto que Mediavilla insistió: “Lo lamento mucho porque no cantás tan mal. Pero tenés un problema y es que para ser provocador hay que ser inteligente, eso es fundamental. Ser provocador al pedo es inútil. Te falta barrio para hacerte el pillo”.

En tono de burla, Caniggia le contestó: “Soy marbellí. Viva España, viva el norte y viva la ley”. “Yo soy de Valentín Alsina. Andá a cagar”, cerró Mediavilla, antes de ponerle un cero.