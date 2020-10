Sergio Berni: “Yo esperaba peronismo en el Gobierno, pero hay una actitud más progresista”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires sostuvo que dentro del Frente de Todos pesa más el progresimo y avisó que no participará de la marcha por el 17 de Octubre por diferencias con la CGT: “No me seduce quienes convocan”

A once meses de haber asumido Alberto Fernández como presidente y en la víspera del Día de la Lealtad Peronista, Sergio Berni reclamó mayor participación del peronismo en el Gobierno Nacional frente al ala “progresista” del Frente de Todos. Además, avisó que no irá al acto del 17 de Octubre por diferencias con la conducción de la CGT.

El ministro de Seguridad bonaerense es el único dirigente del Frente de Todos que hace públicas las diferencias internas de la coalición oficialista y es de los pocos que no se calla cuando algo le molesta.

Así, en diálogo con Luis Novaresio -en Animales Sueltos-, Berni dio su punto de vista sobre las recientes marchas contra el Gobierno. A diferencia de Santiago Cafiero, el funcionario bonaerense reconoció como parte del “pueblo” a quienes marchan: “Son parte de la sociedad”. “Entiendo el reclamo, pero no lo justifico”, remarcó frente al contexto de crisis económica y epidemiológica.

“Tienen derecho a expresarse. Para el peronismo un gobierno en democracia debe preocuparse por lo que le interesa a la gente y defender un solo interés, que es el del pueblo. Esta pandemia nos ha puesto a todos en un paréntesis y estamos viviendo anormalidades que parecieran medio extrañas”, analizó.

En este marco, Berni manifestó que no se puede medir “quién gana la calle” ya que “estamos en una situación crítica”. Por ello, llamó a “unir fuerzas para salir de esta coyuntura”.

Ante la pregunta sobre si esperaba más peronismo de parte del Gobierno de Alberto Fernández, Berni fue contundente: “Yo esperaba peronismo”. En ese sentido cuestionó al progresismo que integra el Frente de Todos: “No se si abunda en cantidad, pero se hace sentir”.

Para el funcionario provincial, en el Poder Ejecutivo “hay una actitud mucho más progresista”. “No es ni bueno ni malo, no es una crítica, pero espero más participación peronista, mucha más épica peronista, peronismo en la manera de conducir", reclamó. En tanto, consideró que Axel Kicillof “es un gobernador muy peronista”.

Por otra parte también dejó en claro sus diferencias con la cúpula de la CGT. “No voy a ir a la marcha, peronismo se hace todos los días, para nosotros 17 de Octubre es todos los días", respondió al ser consultado sobre la convocatoria de la central obrera para celebrar el Día de la Lealtad.

“Esta CGT no me seduce, ha claudicado en varios valores de manera constante con el gobierno anterior”, criticó. No obstante, diferenció a Hugo Moyano, quien “se ha plantado” ante el avance de la gestión de Mauricio Macri, “pero quien ha motorizado la movilización no me seduce”.

También criticó a la CGT por el ofrecimiento a Alberto Fernández para que conduzca el Partido Justicialista. “La CGT no tiene la representación de la mayoría del peronismo para ofrecerle a nadie nada”, enfatizó. De todas formas, dijo que el Presidente “tiene todo el derecho" a postularse, aunque agregó que “si pudiéramos competir (en la interna), competiríamos”.

El Ministro bonaerense sabe y admite que hay dirigentes del Gobierno Nacional que no lo bancan. Sin embargo, para evitar profundizar la interna no opinó sobre los funcionarios de Alberto Fernández. Ante la consulta se limitó a responder: “Me siento muy cómodo en el Gabinete de Kicillof".

Por último elogió a Máximo Kirchner, a quien lo situó junto al gobernador bonaerense como “los dirigentes más importantes” del Frente de Todos. “Máximo es un militante que heredó lo mejor de Néstor y Cristina Kirchner. Tiene visión estratégica, conocimiento de la política, cercanía con la sociedad, logra entender los problemas y por sobre todas las cosas, tiene sensibilidad y lealtad”, resaltó sobre el jefe del bloque del kirchnerismo en la Cámara de Diputados.

Con información de www.infobae.com