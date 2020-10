Horacio Rodríguez Larreta: «La única manera de sacar nuestro país adelante es si terminamos la grieta»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta abrió la última jornada del Coloquio de IDEA y planteó que «la única manera de sacar al país adelante es si se termina la grieta». La mayor autoridad de la Ciudad de Buenos Aires pidió por el consenso político y llamó a construir un «destino compartido» entre todas las fuerzas. Además, se refirió a las nuevas aperturas en CABA.

A través de una videoconferencia, Rodríguez Larreta dio el puntapié inicial del día de cierre del 56° Coloquio de IDEA. En su alocución, el referente de Juntos por el Cambio convocó a todos los sectores (políticos y económicos) a dialogar para lograr una «visión común». «Estoy profundamente convencido de que la única manera de sacar nuestro país adelante es si terminamos la grieta. Tenemos que lograr construir un destino compartido, una visión común», aseveró.

De la misma manera, el Jefe de Gobierno porteño dijo que hoy se plantea una «oportunidad de hacer las cosas diferentes». «Llevamos décadas, siglos de antinomias. No logramos ponernos de acuerdo. Necesitamos una visión compartida de lo que queremos de una Argentina a largo plazo, más allá de uno o dos mandatos», señaló el referente del PRO.

«Que la alternancia no se transforme en rivalidad»

En medio de una semana agitada por los cruces entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, el discurso de Rodríguez Larreta se centró en el llamado a la concordia. «Que la alternancia democrática no se transforme en una rivalidad entre enemigos», precisó. Y continuó: «No puede ser que se transforme en una refundación cada vez que hay un nuevo Gobierno: hay que construir sobre lo que dejó el anterior».

En este sentido, el funcionario dijo que la pandemia del coronavirus trajo «nuevas enseñanzas» respecto a la conducción política y la planificación. «Refuerza el valor de la planificación, el método, la rigurosidad, el trabajo en equipo, lo que es la gestión», destacó. Del mismo modo, continuó: «También refuerza la importancia del diálogo, el trabajo en conjunto, la coordinación, incluso en gobiernos que provenimos de distintos espacios políticos».

Tras plantear este escenario, recordó que el presidente Alberto Fernández no obedeció al diálogo en conjunto y arremetió contra la Ciudad en la quita de fondos. No obstante, señaló que ante esto el Gobierno porteño decidió seguir «los caminos que corresponden, haciendo una demanda en la Corte, porque esto no puede romper el diálogo». «Este tipo de diferencias no puede traducirse en discusiones personales y peleas política, porque sino la gente termina rehén», concluyó.

Sobre las aperturas en la Ciudad

Por otro lado, al comenzar su exposición el mandatario porteño destacó la importancia de las nuevas aperturas en la Ciudad para la reactivación económica. Además, subrayó que todas las disposiciones fueron consensuadas con los expertos en salud. «La puesta en marcha en la Ciudad se hizo manteniendo la situación sanitaria estable», argumentó. Por último informó que en el último mes se registró una mejora hacia la baja de casos diarios y «las variables se mantuvieron estables, a pesar de las actividades que fuimos sumando».

Con información de www.elintrnsigente.com