Grabois aseguró que va a haber “20 Guernicas si no se resuelve el problema del acceso a la tierra”

El dirigente social aseguró que “cualquier familia humilde o de clase media debería poder acceder a un lotecito y pagarlo en cuotas en un país donde el problema no es la escasez de tierra”

Cuando el Gobierno bonaerense todavía no pudo cerrar definitivamente el capítulo en torno a la toma de tierras en la localidad de Guernica, el dirigente social Juan Grabois aseguró que “va a haber 1, 5, 20 Guernicas en la medida en que no se resuelva el problema del acceso a la tierra”.

En diálogo con Futurock, el titular del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) además consideró que “cualquier familia humilde o de clase media debería poder acceder a un lotecito y pagarlo en cuotas en un país donde el problema no es la escasez de tierra”.

Grabois también sostuvo que si bien “el foco de la atención hoy está en Guernica, en Argentina ha habido un promedio de 120 tomas de tierras por año en los últimos 30 años”.

En esa línea, reiteró su oposición al desalojo ordenado por la Justicia y consideró que “los problemas sociales no se resuelven con violencia sino con diálogo”. Al respecto, planteó que una posible solución sería “la producción de lotes con servicios. Es una salida extraordinaria para los trabajadores y los vecinos que no tienen un techo propio porque alquilan o porque no pueden seguir viviendo hacinados en una barriada”.

“Hay que reactivar la economía y la actividad”, opinó, y resaltó que desde el MTE y otras organizaciones sociales impulsan “políticas de tierra, techo y trabajo” al tiempo que buscan “convencer al Gobierno de que es muy importante que haya un ingreso al universo amplio de personas. Veo como una paradoja que en Brasil, con un gobierno de derecha neoliberal, se haya reducido la pobreza y en Argentina se haya ampliado. Bolsonaro estableció la Renta Brasil, por un cálculo electoral seguramente, y les puso 100 dólares en el bolsillo a cada brasileño de sectores populares o de clase media baja”.

En esa línea, aseguró: “Quiero que en Argentina, con un gobierno nacional y popular, tengamos una política de ingresos superior a la de Brasil. Eso es importante que quede claro para la última etapa de este año”, y aventuró que 2021 va a ser “un año durísimo”.

Al respecto, advirtió que en cuanto a lo económico, “es muy importante que en 2021 haya estabilidad en la política de transferencia de ingresos. La gente tiene que tener certezas, no se puede estar rezando para ver si toca el IFE 4 o no”.

En otro tramo de la entrevista, Grabois fue consultado por las celebraciones del 17 de octubre, y aseguró que “muchos compañeros quieren participar de la caravana y algunos del acto virtual”.

“Es un momento raro porque la pandemia te pone frente a esta disyuntiva porque queremos respetar las medidas sanitarias pero a la vez la calle es el espacio de manifestación democrática y quisiéramos recuperarlo”, agregó.

Por otro lado, cuando le preguntaron por las más recientes declaraciones de Mauricio Macri, Grabois dijo: “Lo escucho y me pone mal”. Sin embargo, opinó que “a Macri la historia lo va a tratar con desprecio, como un mediocre”, y aclaró que “la declaración de Macri diciendo que el mercado le manejó la economía, me parece reveladora”.

“Habla de cosas que siguen mal en Argentina, como que un gobierno democrático no tenga el poder suficiente para regular ni para planificar y ejecutar”, consideró, al tiempo que planteó que “esas capacidades se fueron destruyendo en virtud de políticas como las de Macri que le dio todas las concesiones al mercado”.

Con información de www.infobae.com