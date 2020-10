Guillermo Moreno puso en duda que Alberto Fernández termine la gestión: ¿por qué cree eso?

Para el ex secretario de Comercio, la gestión del presidente "va a fracasar" porque lleva adelante políticas de un socialdemócrata y no las de un peronista

Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio, lanzó en el "Día de la Lealtad" un nuevo partido político llamado "Partido de principios y valores" donde reivindica la doctrinas del peronismo. Los objetivos se basan en tres puntos fundamentales: seguridad, relaciones internacionales y economía.

Moreno dialogó con MDZ Radio y además de hablar sobre los lineamientos del partido, habló sobre la gestión que está llevando el presidente Alberto Fernández y mencionó que la gestión "va a fracasar" porque lleva adelante distintas políticas, las de un socialdemócrata y no las de un peronista.

"Es una situación compleja"

¿El presidente Alberto Fernández terminará su mandato? Frente a la pregunta el ex funcionario recalcó: "Si es exitoso no tengo dudas, si razonablemente endereza el barco, tiene que ser así. Ahora, si fracasa tres años más, y no sé. Es una situación compleja. Es muy difícil que hoy los que hacen la economía hagan la economía - haciendo referencia a los empresarios que buscan invertir en el país-, por eso la tensión. Es muy tenso todo, está en juego la hacienda de los argentinos, de los que tienen mucho y de los que tienen poco".

Para Moreno, el presidente y sus ideas no perdurarán, básicamente porque Alberto Fernández no es peronista sino un socialdemócrata y las políticas en ejercicio también lo son.

"Si no cambia las políticas, fracasará como lo hicieron los dos últimos partidos con estas características Alfonsín y De La Rúa", sentenció.

El ex funcionario recalcó que hay tres políticas fundamentales para llevar a cabo un país y ninguna las está implementando o desarrollando el presidente.

Políticas

Las políticas que según Moreno hay que desglosar son: seguridad, relaciones internacionales y economía. Frente a la primera determinó que "hay que declarar la emergencia en seguridad y poner el cuerpo, por que los peronistas ponemos el cuerpo".

Frente al ítems de relaciones internacionales, Moreno aclaró que Fernández "está peleado con los vecinos y no conoce lo que pasa en el mundo" por tal motivo propone que hay que amigarse con los de al lado "somos amigos de los pueblos, no de los gobiernos".

En cuanto a materia económica resaltó que la Argentina será destruida por las decisiones del primer mandatario.

Nerviosismo por el "dólar blue"

El nerviosismo en la plaza cambiaria no cesa, debido a que la cotización del dólar blue parece no tener techo: este viernes, registró un salto de siete pesos y llegó a un nuevo máximo histórico de $178.

De esta manera, la brecha respecto del dólar oficial se ubicó en el 130%.

Así, la ansiedad por el dólar trasciende el ámbito del mercado y las "cuevas" donde se negocia el blue. Mientras el Gobierno afirma que la divisa extraoficial "no refleja la realidad", muchos argentinos temen por las consecuencias que la seguidilla de récords en la cotización puede tener en la economía real.

Una de las señales más preocupantes es que la suba del blue se produce de manera cada vez más acelerada. Muy lejos quedó la época "pre pandemia", cuando el blue costaba menos que el dólar ahorro.

Ahora bien, ¿cuánto escaló el paralelo en lo que va del año? El 31 de diciembre de 2019, la cotización informal había cerrado a $78,50 (contra $81,90 del ahorro).

¿Qué implica esto? Que en lo que va del 2020, el blue subió nada menos que $99,5, lo que equivale a un dramático salto del 127%.

Así, aventajó por mucho al billete estadounidense accesible para los ahorristas vía home banking, que avanzó 67% en el mismo período.

Pero la carrera del dólar paralelo ganó nuevo impulso a partir del "súper cepo" implementado a medidados del mes pasado, que encareció el dólar ahorro y dejó fuera del mercado oficial a millones de personas.

El último día "pre cepo", el 15 de septiembre, el blue cotizó a $131. Restricciones mediante, cerró el mes a $146. Así, desde el "súper cepo" hasta los $ 178 hoy, el dólar "libre" o "ilegal" -según como se lo mire- trepó $47.

Esto significa que, desde que se reforzó el cepo, hace prácticamente un mes, el blue trepó casi 36%. No hubo otra alternativa de inversión que haya dado un salto semejante en ese lapso de tiempo.

¿Cómo afecta al país un dólar blue alto?

En medio de la disparada del blue, diversos funcionarios nacionales salieron a intentar calmar los ánimos de los operadores y la población en general que siguió de cerca la evolución de la divisa norteamericana.

Al participar del Coloquio de IDEA, el ministro de Economía, Martín Guzmán, negó que el gobierno piense en una devaluación y afirmó que los valores alternativos del dólar "no reflejan lo que pasa en la economía argentina", aunque reconoció estar preocupado por "lo que hacen sobre las expectativas".

"Si mirás la evolución del IPC (el índice de inflación del Indec), no está atada al dólar blue o el CCL sino al dólar oficial. La inflación va a ser de menos de 40%", confió el ministro este viernes, cuando el contado con liquidación trepó por encima de los $165.

Justamente, un desbande en los precios de la economía en respueta al dólar blue es una situación temida por el Gobierno y los asalariados argentinos, y que varios analistas consideran como posible.

"Vamos a una crisis severa: no sólo el dólar va a seguir subiendo, porque no tiene techo, sino que de la mano de la devaluación -falta la devaluación del dólar oficial, que va a venir en algún momento- va a venir la aceleración de la inflación y con eso un aumento de la pobreza", advirtió el economista José Luis Espert.

"Cuando ves que el mercado no reacciona positivamente a ninguna de las medidas que el Gobierno tomó, es porque perdió la confianza. Y eso es muy complicado, porque no se ve un horizonte, qué podría hacer el Gobierno para detener la expectativa que hay de devaluación futura", evaluó Christian Buteler, analista del mercado financiero.

Así se refería a la idea que parece haberse instalado en el mercado de que el dólar, inexorablemente, mañana estará más caro que hoy. Esa "expectativa inflacionaria" al parecer ya está arraigada no sólo en el mercado, sino en toda la sociedad.

Por su parte, el economista Salvador Di Stefano advierte que la crisis cambiaria no llega sola. Al contrario, sostiene que hay un serio parate en la economía real que podría provocar una alza súbita de los precios.

"El desabastecimiento en los meses sucesivos podría ser más dañino para la economía que la suba del dólar blue. Con escasez de mercadería y sin miras de destrabar la cadena de suministros, los precios se pueden espiralizar a la suba, como dice Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá", indica.

"La desconfianza en el gobierno crece, hay desabastecimiento, el impacto del impuesto a las ganancias para el que venda y no consiga mercadería para reponer. Vamos a un colapso en diciembre", advierte Di Stefano.

Para el consultor, se conjugan los ingredientes para una crisis explosiva que se desataría de manera dramática en los próximos meses.

"El PBI de Argentina va caer entre el 12% y 13% dependiendo de la consultora que consultes, en Brasil caería menos del 5%. Claramente Argentina no trabajó con una mirada integral la pandemia, solo infectólogos que destrozaron la economía. Si a esto le sumamos los fanáticos de la intervención y la falta de dólares, el resultado es un cóctel explosivo para fin de año. Recesión, más faltante de mercadería y dólar blue a la suba nos llevan a un escenario de alta incertidumbre", alerta.

Dólar blue: ¿hasta qué precio subirá?

La pregunta del millón es cuál será la cotización del dólar blue en las próximas semanas. Para Di Stefano, el dólar blue podría quebrar la barrera de los $200 en poco más de dos meses.

"Aposté que el dólar blue no llegaba a $200 para fin de año. A este ritmo creo que tengo que buscar un seguro de apuestas", reconoció.

El mismo número aparece en las proyecciones de la consultora Economía & Regiones, del economista Diego Giacomini.

La cotización del dólar "de mercado" se ubicará "rápidamente" en un nivel con un piso de $200 y seguirá subiendo debido a que "un Banco Central cada vez más quebrado es promesa certera de más devaluación y más inflación", sostiene en un informe publicado esta semana.

"El balance del BCRA muestra que la tendencia alcista del dólar no sólo proseguirá, sino que se empinará significativamente", señaló E&R tras una semana en la que la cotización del paralelo o "blue" subió ininterrumpidamente todos los días y llevó la brecha con la cotización oficial a más del 100% por primera vez en 31 años.

Con información de www.iprofesional.com