¿Colapsó el Hospital en Rafaela?

Es imprescindible que se informe oficialmente sobre el estado sanitario del Hospital Jaime Ferré y se haga frente a las diferentes versiones que circularon durante el fin de semana, más precisamente ayer, en donde se decía que ya no había camas disponibles.

Las mismas versiones daban cuenta que los sanatorios privados no tenían autorización de la provincia para atender a personas con Covid y que se estaba a la autorización del gobierno de la provincia al respecto.

WhatsApp de una persona muy vinculada a un sanatorio privado de la ciudad y por lo que pudimos corroborar el mismo era real de esa persona. En el mencionado mensaje se destacaba que "los sanatorios y clínicas privadas de Rafaela no tenían la autorización de la provincia para recibir a enfermos de Covid pese a que el Hospital está colapsado y sin camas".

Entendemos por la gravedad de lo que se expresa, que es necesario que las autoridades se expresen en forma urgente y aclaren la situación.

Al respecto, por diferentes vías, recibimos quejas de personas que tienen coronavirus y manifiestan que no reciben la atención necesaria y que los llamados telefónicos requiriendo hisopados por síntomas no son respondidos o no tienen la celeridad que deberían tener.

LOS NÚMEROS DE AYER

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informa a la población que en el día de la fecha se han confirmado 1.989 casos nuevos de Covid-19, en el territorio provincial. Desde que comenzó la pandemia el total de contagios es de 78.793, de los cuales 10.973 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 67.820 por laboratorio.

Casos nuevos confirmados por localidades:



•812 de ROSARIO

•313 de SANTA FE

•103 de VENADO TUERTO

•88 de VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

•57 de SANTO TOMÉ

•53 de RAFAELA

•42 de GRANADERO BAIGORRIA

•30 de CAÑADA DE GÓMEZ

•27 de CASILDA

•26 de SAN LORENZO

•23 de CAPITÁN BERMÚDEZ

•23 de VILLA CONSTITUCIÓN

•16 de PÉREZ

•15 de FUNES

•15 de GÁLVEZ

•13 de SUNCHALES

•12 de ARROYO SECO

•11 de ESPERANZA

•10 de FRAY LUIS BELTRÁN

•10 de PUERTO GENERAL SAN MARTÍN

•10 de ROLDÁN

•10 de TEODELINA

•9 de RECREO

•9 de SAUCE VIEJO

•8 de ALVEAR

•8 de CARMEN

•8 de CERES

•8 de ELORTONDO

•8 de MÁXIMO PAZ

•8 de SAN JERÓNIMO NORTE

•7 de ARMSTRONG

•7 de LAGUNA PAIVA

•7 de RECONQUISTA

•6 de MONTE VERA

•6 de PUJATO

•5 de CARLOS PELLEGRINI

•5 de CORONDA

•5 de FRONTERA

•5 de NELSON

•5 de SAN CARLOS CENTRO

•5 de SANTA ISABEL

•5 de TOSTADO

•5 de VILLA CAÑÁS

•5 de VILLA OCAMPO

•4 de ALCORTA

•4 de SAN JORGE

•4 de SAN JOSÉ DEL RINCÓN

•4 de SANCTI SPIRITU

•4 de WHEELWRIGHT

•3 de ACEBAL

•3 de ÁNGEL GALLARDO

•3 de ARROYO AGUIAR

•3 de CARCARAÑÁ

•3 de CHABÁS

•3 de FIGHIERA

•3 de HUMBERTO PRIMO

•3 de IBARLUCEA

•3 de MALABRIGO

•3 de PUEBLO ESTHER

•3 de RUFINO

•3 de SAN CRISTÓBAL

•3 de SAN JAVIER

•3 de TOTORAS

•2 de BELLA ITALIA

•2 de BIGAND

•2 de BOMBAL

•2 de CORREA

•2 de DESVÍO ARIJÓN

•2 de FIRMAT

•2 de GABOTO

•2 de GENERAL LAGOS

•2 de LAS PAREJAS

•2 de LUIS PALACIOS

•2 de PIÑERO

•2 de POZO BORRADO

•2 de SAN CARLOS NORTE

•2 de SAN CARLOS SUD

•2 de TACURAL

•1 de ALEJANDRA

•1 de AREQUITO

•1 de CAYASTACITO

•1 de COLONIA BELGRANO

•1 de COLONIA ROSA

•1 de CORONEL BOGADO

•1 de EMPALME VILLA CONSTITUCIÓN

•1 de FRANCK

•1 de FUENTES

•1 de GESSLER

•1 de GODOY

•1 de LAS ROSAS

•1 de LAS TOSCAS

•1 de LAS TUNAS

•1 de LOS CARDOS

•1 de MARIA LUISA

•1 de MELINCUÉ

•1 de OLIVEROS

•1 de PEDRO GÓMEZ CELLO

•1 de PROGRESO

•1 de PUEBLO ANDINO

•1 de PUEBLO URANGA

•1 de RAMONA

•1 de SAN GENARO

•1 de SAN JERÓNIMO SUD

•1 de SAN JUSTO

•1 de SANTA CLARA DE BUENA VISTA

•1 de SANTO DOMINGO

•1 de SASTRE

•1 de SERODINO

•1 de SOLDINI

•1 de SUARDI

•1 de TIMBÚES

•1 de ZENÓN PEREYRA

Se informó además la muerte de un solo paciente con Covid-19, en la localidad de Pedro Gómez Cello (departamento San Justo), de 64 años de edad y el total de fallecidos en la provincia trepa a 809.

Por otro lado hay un total de 61.212 pacientes recuperados mientras que 16.772 son pacientes activos.

Fuente: Uno Santa Fe