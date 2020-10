Leandro Santoro comparó las marchas opositoras con las oficialistas y generó polémica en las redes sociales

Tras las manifestaciones oficialistas este sábado por el 17 de octubre, día de la lealtad peronista, numerosas voces de todos los sectores políticos opinaron al respecto, muchos de ellas comparando esa marcha con las que hubo anteriormente en oposición al gobierno. Uno de los que se pronunció fue Leandro Santoro, quien, si bien viene del radicalismo, hoy pertenece al Frente de Todos.

«La diferencia principal entre las movilizaciones recientes no es lo cuantitativo sino lo cualitativo. Mientras que en las marchas opositoras reina la diversidad de demandas, la confusión política y la falta de liderazgo, en la de ayer había una contundente cohesión política», expresó en Twitter el legislador porteño Santoro, dirigente que es muy cercano a Alberto Fernández.

Esto generó diversas respuestas en las redes sociales. Muchos lo criticaron por diferenciar las marchas, ya que todas son válidas. Uno de ellos fue el periodista Horacio Cabak, quien lo citó irónicamente escribiendo: «Sommelier de movilizaciones». Ante esto, Santoro respondió: «Sommelier de Twitters. Porque para el análisis político te falta lectura».

Leandro Santoro viene de la UCR, donde hasta fue presidente de la Juventud Radical, pero luego rompió con ese partido por diferencias ideológicas con la conducción y se unió al kirchnerismo. Desde 2017 es legislador por la Ciudad de Buenos Aires, y desde 2019 es también asesor presidencial, designado por Alberto Fernández.

Otra declaración muy polémica de un funcionario oficialista sobre las marchas opositoras había sido la del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien había afirmado: «Los que se manifestaron no son ‘la gente’, no son ‘el pueblo’, no son ‘la Argentina’, sino que el país es mucho más diverso», lo que generó muchas respuestas por parte de la oposición.

Con información de www.elintransigente.com