Ante la denuncia de R24N, Castellano se vio obligado a hablar sobre el Hospital

“El personal médico no tiene la posibilidad de rotar, necesitamos que más médicos se anoten para trabajar en el esquema COVID”.

Luego de que R24N sea el único medio que informara sobre las versiones que circularon en Rafaela en relación a la situación del Hospital Jaime Ferré, el Intendente Luis Castellano se vio obligado a llamar a una conferencia de prensa virtual, oportunidad que detalló la situación actual en Rafaela.

Castellano dio una conferencia de prensa virtual en la mañana de hoy e hizo hincapié en la necesidad de conseguir personal médico para el Hospital, ya que según sus propias palabras esa es la gran falencia que hoy existe.

"La situación es compleja, delicada y está a la vista por la cantidad de casos y la situación del hospital”, dijo el Intendente con rasgos de suma preocupación.

"Esta semana se vencen las medidas que fueron tomadas hace 20 días, tenemos que hacer una evaluación con la comunidad, el Consejo municipal y el Concejo Municipal", dejando abierta la posibilidad de un retroceso por la cantidad de casos que día a día suma Rafaela

“Lo que vemos hasta ahora es que pudimos aplanar esa curva que hoy estaría elevadísima y con mucha cantidad de casos en el hospital”, dijo un Intendente preocupado y por momentos desorientado o con signos de desconocer algunos aspectos de la realidad.



Hoy no tenemos un problema de equipamientos, de respiradores, lo que escasea son los recursos humanos médicos. Por eso hicimos una convocatoria desde el municipio, hubo mucha gente anotada. El director del hospital a medida que va requiriendo, nosotros vamos convocando”.

“El personal médico no tiene la posibilidad de rotar, necesitamos que más médicos se anoten para trabajar en el esquema COVID”. Concluyó un Intendente que por más que se esfuerce no le encuentra la vuelta a la actual situación y no tienen la capacidad de buscar apoyo para una diagramación seria y responsable.

Demás está decir que el Intendente Lus Antonio Castellano no nos invitó a la conferencia virtual como es su costumbre autoritaria y retrograda, pero la misma nos fue alcanzada mediante una grabación por estrechos colaboradores suyos, los mismos que le prestan la oreja para que despotrique en contra de los que no nos callamos nada y tampoco recibimos pauta cómplice de su administración.

Habló Castellano, se vio en la obligación luego de nuestra denuncia del día de la fecha, dijo poco y nada, por lo que seguimos a la buena de Dios....