Mauricio Macri: “Hoy el peronismo es el partido de los que no trabajan”

En una nueva entrevista que brindó, Mauricio Macri defendió a su gestión y dijo que se trató de un “maravilloso punto de partida” que no se pudo aprovechar porque perdió las elecciones. Dijo que subestimó la cultura argentina a la que culpó de preferir el facilismo y lamentó que no pudiera realizar el cambio cultural que deseó. El ex presidente aprovechó para chicanear al partido gobernante y señalo que “hoy el peronismo es el partido de los que no trabajan”.

Macri aprovechó el micrófono de Jonatan Viale para asegurar que tiene «mucha esperanza en que el actual sea el último gobierno populista”. Al respecto, opinó que “no está claro el liderazgo del Presidente” Alberto Fernández, al tiempo que consideró a Cristina Kirchner como la persona que manda en el oficialismo. Sobre la vicepresidenta, comentó que “ella se decidió a perseguir a mi familia con el tema Correo”.

Asimismo, habló sobre las cusas judiciales que pesan en su contra y apuntó a Cristina Kirchner. “Me siento perseguido judicialmente”, admitió y dijo que la posición de la vicepresidenta tiene una posición “cínica porque denunció lawfare y ahora lo hace conmigo”. Por otra parte, se refirió a su gestión y declaró que “mi gobierno valió la pena porque cada día se vivía un poco mejor en término de instituciones”.

Sobre el presente, criticó las medidas implementadas por el oficialismo. “Por este rumbo no hay destino” opinó, al tiempo que agregó que “perder la calle los desorientó, fue la rebelión de los mansos”. En ese sentido, dijo que “me preocupa que el presidente de enoje con los que salen a manifestarse”. Es por ello que analizó que “el Gobierno destruyó su credibilidad”, aunque indicó que “el Presidente está a tiempo de cambiar”.

Para finalizar, Mauricio Macri manifestó que “estoy convencido de que vamos a volver”. Para ello, llamó a las bases a “fortalecer a Juntos por el Cambio para volver a gobernar” y aclaró que no se ve como candidato a las elecciones legislativas que tendrán lugar durante el transcurso del año que viene e, incluso, dijo que hoy por hoy no sería candidato a presidente en las elecciones nacionales del 2023.

Con información de www.elintransigente.com