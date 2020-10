Diego Lanzotti: “El déficit de médicos y enfermeras se cubre con el pecho”

El máximo referente actual del hospital, Diego Lanzotti, mantuvo un encuentro virtual con los concejales de Rafaela para brindar detalles sobre la situación actual del nosocomio local.

Entre los datos que se conocieron, se marca un crecimiento exponencial de camas críticas de 7 a 27, al igual que respiradores. Además, destacó el número de 394 internaciones por Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Estrategia sanitaria: altos costos para el Estado

El Dr. Lanzotti explicó la metodología de trabajo actual. “La etapa que estamos transitando es una estrategia sanitaria, es decir, dejamos lugares limpios para que circule la gente con un costo altísimo para el Estado. Se asume el costo de lo que los pacientes hospitalarios se atiendan en los efectores privados con el objetivo de mantener la salud de la gente. Toda la gente, mutualizada o no, puede atenderse en lugares llamado limpios, que no tengan ingreso del virus. Por decirlo de alguna manera, se sacrificaba al efector público junto a su personal para que la población tuviera un rédito en el control de la pandemia”, explicó.



Respecto a Covid-19, “cuando empezamos a tener mayor conocimiento del virus, los pacientes empiezan a ser tratados de una mejor forma. Empiezan a ampliarse las posibilidades terapéuticas, se incorpora medicación, distintas terapias alternativas, y esto nos lleva a un consumo de recursos y personal mucho más grande”.



“La mejora de los tratamientos médicos ha hecho que pacientes que fallecían en las experiencias europeas, hoy empiezan a ser recuperados, aunque con lesiones, con necesidad de rehabilitación. Pero tenemos una expectativa de vida superior a la que había en la primera instancia de la pandemia”, dijo el máximo referente del Jaime Ferré.

No hay más médicos

Hace tiempo se viene hablando del déficit en cuanto al personal de salud. Al respecto, el Dr. Lanzotti explicó a los concejales que “la realidad es que no hay más médicos, más enfermeras. No me cruzo en la calle con nadie con no se haya ofrecido, que no haya dado una mano, y si hay algún caso son muy pocos. Hay un compromiso con la comunidad muy importante. Estamos con gente cansada, con gente sin licencias porque nadie se las ha tomado, y necesitamos incorporar gente para darle aire a quienes están agotados”.

“El fin de semana tuvimos un gran número de pacientes que fallecieron y eso lamentablemente golpea a la sociedad, a la salud y a los profesionales. Después de un fallecido, no es la misma enfermera la que queda, o sea que el recambio es necesario”, se lamentó el profesional.



Por otra parte, sostuvo que “hasta el momento no tuvimos déficit de respiradores, no hubo déficit de atención médica con una demora mayor a lo esperado para una guardia en general. Nosotros seguimos atendiendo de forma habitual, sin seleccionar pacientes por comorbilidades o por edad”.

“El virus ha demostrado en todos los países del mundo que las potencias han tenido que rendirse a sus pies. Lo que no nos tiene que quitar es la humanidad. Hay que insistir en que tenemos que estar al lado del que sufre”, aclaró Lanzotti.

Personal aislado

En relación a los profesionales afectados por la pandemia que requieran cumplir una cuarentena, el doctor sostuvo: “estamos con un promedio de 30 personas aisladas por día. Eso es sobre una planta de aproximadamente 400 que están en forma activa en el Hospital. La gente que tenemos aislada diariamente va variando. Tenemos mucha suerte o preparación ya que el agente de salud en general no se contagia en el medio sanitario”.

“Hay muchas explicaciones para esto, una puede ser que la gente se está cuidando bien con buenos elementos y tiene conciencia, y cuando se relaja en otro ámbito se contagia. No tenemos comprobados tantos contagios dentro del sistema”, afirmó.

“En este momento tenemos cinco cargos de 24 horas de médicos de terapia intensiva aislados, con un déficit de terapistas notorio en toda la ciudad. En Rafaela hay cinco especialistas de terapia intensiva para toda la ciudad. Recordarán que hace dos meses el sindicato reclamaba un especialista por cada seis a ocho camas. Eso llevado a siete días a la semana de corrido y a 24 camas de terapia intensiva y más que pretendemos tener, estamos hablando de utopías”, reflexionó Lanzotti.

Déficit de personal

“El déficit de médicos y enfermeras se cubre con el pecho, con otros agentes que casi se mudan al Hospital para poder cubrir esas necesidades. Si hay quejas de las mucamas, de las enfermeras, de los pacientes, yo estoy para escucharlas porque en algún punto podemos fallar”, comentó Lanzotti.

“Si me preguntan si es viable tener la cantidad de camas críticas que tenemos, diría que no es viable. Pero la realidad es que nos excede la voluntad y la comunidad. Esta última nos está exigiendo, nosotros parte de ella y tenemos que defenderla como podemos. A veces se trasponen paradigmas médicos y de trabajadores, se notan los déficits, pero en este momento es lo que podemos hacer”, dijo el profesional médico.



El de nuestra ciudad “es un hospital pequeño con cinco camas en Terapia Intensiva hace seis meses. Piensen en cualquier empresa que aumenta al 500% su situación crítica y al 600% su unidad crítica. Es impensable que una empresa crezca en esa dimensión en seis meses. Si crece en esa dimensión, hay falencias. Con el Estado y la comunidad, se cubren los recursos físicos, los recursos tecnológicos, pero la realidad es que en cuanto al personal nunca vamos a llegar”, declaró Lanzotti.

Fuente: Eadio Rafaela