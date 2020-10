Una mujer con coronavirus murió en la guardia de un hospital porque no había camas

Dos pacientes con coronavirus murieron en las últimas horas en una guardia del Hospital Castro Rendón de Neuquén, luego de no haber podido ser derivados a un centro médico que tuviera camas libres para internarlos. Ambos tenía enfermedades terminales. De ese hecho se desprende un audio que se hizo viral en las redes y en el que se escucha a una médica que le informa a la hija de una de las pacientes que su mamá “no es candidata para un respirador”.

Si bien en la guardia se le brindó asistencia respiratoria, no tenían lugar para internar a ninguno de los dos pacientes en unidades de terapia intensiva porque no había disponibilidad. La mamá de la joven que protagoniza el audio junto a la médica sufría de cáncer. La patología previa fue determinante para su muerte luego de contagiarse del virus.

“Entró respirando muy mal y con el oxígeno, con la mascarita que le ponemos en la cara, no es suficiente. Y ella se cansa de respirar, en algún momento se va a cansar. Ella no es candidata a enchufarla a ningún respirador, no es candidata a intubarla”, son algunas de las palabras de la médica.



El hecho, relatado en el diario La Mañana de Neuquén, conmocionó a la sociedad neuquina, que está atravesando el peor momento de la pandemia. Las camas de terapia intensiva están siendo utilizadas en su totalidad. La situación que quedó expuesta en el audio fue confirmada al medio local por el director del hospital Castro Rendón, Adrián Lammel, que explicó que la mujer tenía un cáncer terminal y su desenlace era inminente

Según explicó Lammel, no le realizaron una reanimación debido a que son “pacientes terminales” y, en el caso específico de la mujer, aseguró que con la patología que arrastraba, "si no tenía covid también iba a morir en poco tiempo”. En ese sentido, aclaró: “No hay una posibilidad de salvarle la vida por la patología previa, sería un encarnizamiento también desde el punto de vista terapéutico porque no tiene sentido”.



El director del hospital además consideró que el procedimiento médico que se realizó estuvo bien y negó la falta de respiradores. “No había una cuestión de urgencia como en casos que se necesitan un respirador. Se acondicionó un lugar para la atención adecuada como en estos casos de cuidados paliativos”, sostuvo, al tiempo que agregó: “Hay una decisión de no encarnizarse con pacientes que se sabe que uno no le hace ningún beneficio. Entonces es una cuestión ética y, además, que muera sin sufrimiento”.



Respecto de la asistencia respiratoria, Lammel aseguró que había respiradores disponibles en la guardia y en la sala de terapia intermedia que, en algunas oportunidades, son utilizados por pacientes hasta el momento en que se desocupa una cama. Según admitió, en el momento que ingresaron esos dos pacientes tenían respiradores para atenderlos en la zona de guardia pero no disponibilidad en la zona de terapia intensiva.

Tal como el médico le comentó al familiar de la paciente en el audio, desde el Hospital hicieron un pedido al Centro Coordinador de Camas para que la mujer pueda ser derivada a un hospital de menor complejidad, ya que en el Castro Rendón se esperaba a otros pacientes que, según indicó, “tenían prioridad”. “Por la gravedad de la situación, que tiene que ver con su patología oncológica más el covid, no se pudo hacer ese recambio y mandarla a un hospital de menor complejidad”, explicó Lammel sobre la situación de la paciente que falleció.

En otra parte del audio, la médica le explicó a la joven que no se iba a poder despedir de su madre. Sin embargo, esa situación no fue así. El director del Hospital contó que se acondicionó un lugar en la guardia para que puedan despedirse.

Respecto de la segunda paciente, Lammel explicó que atravesó una situación similar a la de la mujer y que falleció producto del grave estado de salud que padecía debido a una enfermedad terminal.

