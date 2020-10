El Banco Central define hoy un nuevo retoque de tasas

La estrategia para hacerle frente a la intranquilidad cambiaria tuvo hasta el momento marchas y contramarchas, aunque hay algo que, durante octubre, se mantuvo: el retoque paulatino de las tasas que fue haciendo en las últimas semanas el Banco Central. Hoy al mediodía, la entidad dirigida por Miguel Pesce tendrá una reunión de directorio en la que se discutirá si continúa el camino de la “armonización”, es decir, un nuevo ajuste hacia arriba del rendimiento que le pagan a los bancos y que buscan que también llegue a los ahorristas. Fuentes de la autoridad monetaria le dijeron a Ámbito que las tasas forman parte del temario pero advirtieron que “no está firme aún” una suba.

El anuncio del nuevo esquema de “armonización” fue realizado a comienzo de octubre por el ministro Martín Guzmán desde la Casa Rosada junto con el paquete de reducción de retenciones, reintegros a la industria, uso de yuanes, giro de dividendos de empresas y la prohibición a los funcionarios de alto rango de comprar dólar ahorro. Ese día, en el comunicado posterior, el Gobierno justificó la medida asegurando que buscaba “incrementar el atractivo de los instrumentos financieros en moneda local de corto plazo, en vistas de desalentar comportamientos que podrían afectar el mercado de cambios en un contexto de tensiones estacionales que se registran en la actualidad”. A partir de allí, el retoque durante octubre fue sostenido: el Central subió en tres oportunidades la tasa de pases pasivos a un día y la llevó de 19% a 30% a la vez que también fijó una nueva referencia para la tasa de pases pasivos a 7 días en 33%. Además, estableció un piso mínimo de rendimiento para los plazos fijos de menos de un millón de pesos, a los que subió casi un punto porcentual (la tasa pasó de 33,06% a 34%) y casi dos puntos a aquellos superiores a un millón de pesos (subió de 30,02% a 32%). Para todo eso, el Central bajó dos puntos porcentuales el rendimiento de las Leliq, actualmente en 36%, y modificó las regulaciones sobre su stock.

Fuentes del Central contaron a este diario que la reunión de hoy llevará varias horas. Ante los rumores de un eventual retoque de la tasa de pases a un día de 30 a 33% y las de 7 días de 33 a 36%, fuentes oficiales aseguraron que “no hay decisión en firme aún”. Sin embargo, otra persona con conocimiento de las discusiones no descartó que se produzca, porque sigue el camino de la “armonización” descrito.

¿Qué opinan los analistas y consultores sobre una nueva suba de la tasa para aquietar el frente cambiario? La mayor parte se muestran escéptico respecto de la efectividad. “Ojalá que suban y no que armonicen”, llegó a deslizar un importante analista de la City.

Julia Segoviano, economista de LCG, consideró que no ayudan “ciertas contradicciones” entre las medidas impulsadas por el BCRA y Economía. “Mientras perdure esa situación, y si sumamos que el humor es muy distinto al que había antes de las medidas del 15 de septiembre, no creo que la tasa pueda traccionar nada. Ya como instrumento lo veo bastante débil”, dijo Segoviano. El mismo análisis comparte Federico Furiase, director de Eco Go: “Estamos en un mecanismo de retroalimentación de expectativas de devaluación / inflación frente a los desequilibrios fiscales/ monetarios y el rumbo de la política económica, con lo cual hoy no hay suba de tasa que alcance”.

“La única salida -explica Furiase- es que el Gobierno logre hacer una devaluación “controlada”, en el marco de un programa de estabilización con el FMI que incluya una consolidación fiscal más rápida y un mayor colchón de reservas en el BCRA en el arranque para anclar expectativas luego del shock cambiario y aprovechar el shock nominal para licuar parte del gasto público”. “Solo en ese contexto de acomodamiento del tipo de cambio y mayor colchón en las reservas del BCRA, la suba en la tasa podría ayudar a estabilizar la corrida”, detalló.

