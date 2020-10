Orlando Ferreres: "El blue, el liqui y el dólar Bolsa tienen valores ridículos"

El ex secretario de Programación Económica Orlando Ferreres afirmó que tanto el valor del dólar blue como el del contado con liquidación y el MEP “son ridículos” y responden más que nada al miedo del público por la situación económica.

Referente del mercado en materia de seguimiento de variables de la economía real desde su centro de estudios, Ferreres considera que el ministro Martín Guzmán demostró estar “mejor orientado” con las últimas medidas para darle volumen al CCL, pero advirtió que “son pequeñas”.

A continuación, la entrevista que mantuvo con Ámbito.

Periodista: ¿Qué evaluación hace de los resultados de las medidas para darle mayor agilidad al mercado de contado con liquidación?

Orlando Ferreres: Son medidas pequeñas que no han provocado grandes cambios. Hay que esperar unos días para ver la reacción final, pero me parece que por ahora no se está notando un gran cambio sustancial. Son pequeñas modificaciones.

P.: ¿No se puede pensar que al tratar de dinamizar el CCL se está buscando desdoblar el mercado de cambios? Hay economistas que plantean la posibilidad de cursar algunos gastos como compras con tarjetas por ese mercado, por ejemplo...

O.F.: Sería como un desdoblamiento. Es el resultado de comprar más bienes por el CCL y es como fijar un mercado financiero. Se podrían incluir ahí los gastos de turismo y hacer varias cosas. Hay economistas que proponen que se abra el mercado en dos categorías, un dólar financiero y otro comercial.

P.: ¿Se podrá con estas medidas controlar un poco más el mercado oficial? ¿No cree que hay que ir corriendo un poco la cotización?.

O.F.: Puede ser que el mercado oficial tenga un pequeño aumento. Pero si uno se pone a ver la paridad teórica de equilibrio hoy está en 82 a 83 pesos, es decir que no es muy distinta del dólar del Gobierno. Pero es evidente que todo ese conjunto de mercado libre, tanto en el blue como en el CCL,como en el dólar “Bolsa” tienen valores ridículos porque hay pocas reservas. La gente tiene un poco de miedo y paga cualquier cosa por el mercado libre.

P.: ¿La devaluación ya fue hecha?

O.F.: Si uno se pone a ver la gran devaluación ya la hizo Macri de 9,60 a 13,40, después a 22, después a 45 y luego a 60. Todo eso lo hizo Macri.

P.: El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, afirma que el tipo de cambio real está bien, que es más o menos lo que usted dice también…

O.F.: Lo que pasa es que al no tener reservas es evidente que el tipo de cambio libre sube mucho y se produce una aceleración de éste. Los precios de hoy son exorbitantes, medio ridículos si uno se pone a ver, pero en definitiva es lo que se está pagando. Todo es producto de que la gente tiene miedo de que pase algo más difícil en el largo plazo en Argentina y prefiere pagar 185 pesos por dólar ahora.

P.: ¿Lo ve bien orientado a Guzmán ahora que asumió un mayor control sobre las decisiones económicas?

O.F.: Yo creo que está un poco más orientado. Va a dar resultado de poco, pero no va a generar nuevas medidas y va a conseguir algún resultado, lo que no sé es si será suficiente. Si la gente tiene miedo, no hay con qué darle. Si no cree en el oficial y si está dispuesta a pagar $185 por dólar, es evidente que se va a producir una variación muy grande y cualquier valor es posible. El Gobierno no tiene credibilidad, pero Guzmán tiene un poco más de realidad.

P.: Algunos economistas le recomiendan al Gobierno que sobreactúe medidas en favor de los mercados…

O.F.: El mercado no es bien visto por las autoridades y cada vez que hablan dicen lo contrario de lo que tendrían que decir. El mercado se asusta. Y el mercado es gente que decide comprar y vender, que compra o vende dólares.

P.: ¿Qué se debería hacer para lograr credibilidad?

O.F.: Si tuvieran algunos ministerios con mayor credibilidad, con gente que diga lo que se va a hacer y que pueda explicar más claramente los resultados, eso produciría efectos más sinceros para el mercado que todo lo que vienen haciendo estas semanas, que anuncian una cantidad de medidas que no llevan a ningún tipo de arreglo ni aproximación entre el oficial y los dólares financieros que están con una diferencia de más del 110%.

* Para www.ambito.com