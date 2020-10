Gustavo López cruzó a Hernán Lombardi: “Hacés politiquería con el tema de la salud pública en medio de una pandemia”

El dirigente oficialista discutió en TN con el ex funcionario macrista sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno nacional.

El programa “A dos voces” de TN invitó tanto a Hernán Lombardi, titular de los Medios Públicos durante el gobierno de Mauricio Macri, como a Gustavo López, actual vicepresidente del ENACOM y Subsecretario de Presidencia durante el gobierno de Cristina Kirchner. En un momento, ambos dirigentes se pusieron a discutir sobre la política sanitaria del gobierno.

Lombardi arrancó diciendo que tanto en el aspecto sanitario, en el económico y en el cuidado de las libertades, lo del gobierno fue un “fracaso espantoso”, a lo que López respondió: “No es espantoso, hay consecuencias trágicas que son distintas. Hay que preguntarles a los epidemiólogos, que dicen que se tomaron las medidas adecuadas”.

A eso, Lombardi respondió que ya no lo dicen más ante los últimos números, pero López replicó que si no se hubieran tomado las medidas que tomó el gobierno de entrada, habría muerto mucha más gente, y ejemplificó con los números de Brasil. Además, dijo que ningún país del mundo sabe cómo manejar una pandemia de estas características.

“Los números dicen que la estrategia fue fracasada. Estamos entre los diez países con más contagios y entre los quince con más muertes. Con las libertades hicimos cualquier cosa. La cuestión sanitaria tampoco avanza. En la economía tenemos una catástrofe. Tenemos que cambiar de política porque las cosas se están complicando mucho. La estrategia del miedo no funcionó”, afirmó Lombardi.

Ante esto, López lo acusó de “hacer politiquería” con un tema delicado como el de la salud pública, y le dijo que lo conocía hace mucho y no era su estilo hacer eso. “Las medidas sanitarias permitieron que la provincia de Buenos Aires pasara de 900 a 2000 camas de terapia, o la ciudad aumentara 500. Hablan de las libertades y Macron acaba de decretar el estado de sitio”, cerró.

Por último, Lombardi reafirmó su argumento de que el problema de la cuarentena fue su larga extensión en el tiempo: “Se tendría que haber cortado a los 45 días. Agotamos la energía social. Europa puede volver atrás, pero nosotros no podemos porque ya no hay más energía. Si Argentina quiere volver atrás, ya no puede porque lo agotó, y los resultados son muy malos”.

