Barbie Vélez contó cómo es su actual relación con Fede Bal

La hija de Nazarena Vélez se refirió al vínculo con su ex pareja.

Barbie Vélez demostró que su tormentosa relación con Fede Bal es parte del pasado e hizo una profunda reflexión.

Después de que el hijo de Carmen Barbieri confirmara que tiene cáncer, las miradas se posaron sobre la actriz y sobre su reacción en tan complicado momento de su ex.

"Crecí de golpe. Hoy me siento mucho más madura y tengo bien en claro lo que quiero. Siempre quise hacerme un poco más la adulta de lo que en realidad era", contó en Clarín.

Luego, aseguró que su vínculo anterior le dejó una enseñanza. "Hoy, seis años después, sí me considero esa persona que creía ser en ese momento. Viví experiencias que me enseñaron mucho y agradezco que me hayan pasado en ese momento", dijo.

Barbie, que está en pareja con Lucas Rodríguez hace más de dos años, también aseguró que no tiene vínculo con Bal en la actualidad. "Quedó muy lejana. Pasaron cinco años. Uno nunca le desea el mal a nadie, mucho menos a nivel salud y con una enfermedad que viví de cerca. Cuando una persona está mejor o se recupera de una enfermedad es así", cerró.