Castellano: "hubiese preferido una estrategia de cuarentena focalizada"

El Intendente de la ciudad le brindó un amplio reportaje al Diario La Opinión. Los parrafos más importantes y que más preocupan en este momento son los que se refieren a la actual situación de pandemia por la que atraviesa la ciudad, al respecto el Intendente manifestó:

¿cuáles cree que son las fallas o debilidades que hemos tenido?

Es fácil hablar con el diario del lunes. En este momento, puedo decir que hubiese preferido una estrategia de cuarentena focalizada. Una cuarentena sumamente estricta en los lugares en donde hayan casos. En los lugares en donde haya pocos o no los haya, aplicar una estrategia de abajo hacia arriba en donde los gobiernos locales tengan una decisión más importante que la que tuvimos.

Es cierto también que, en aquellos países en donde no hubo verticalidad en las decisiones, hubo mucho porque no puede existir un Estado con diferencias entre lo que dice un gobernador, un presidente y un intendente. En ese sentido, y más allá de las pertenencias partidarias, hubo un alto nivel de acatamiento en todos los niveles.

- El cumpleaños de la ciudad nos encuentra en una fase crítica con crecimiento sustancial de casos de Covid y, al mismo tiempo, un aumento de la cantidad de víctimas fatales. ¿Cómo se gestiona bajo esta situación de estrés por la situación sanitaria y los reclamos de sectores afectados económicamente por restricciones o prohibiciones?



El presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti han hecho una inversión importante en salud y eso llegó a Rafaela. Hubo un salto importante en infraestructura hospitalaria. Desde marzo hasta octubre, el Hospital incorporó 20 respiradores, 20 camas críticas, 18 camas ortopédicas, 9 camas automáticas, 26 monitores, 60 oxímetros, 25 bocas de oxígeno, entre otros tantos recursos biotecnológicos.

Además, se rediseñaron recursos físicos, pero el recurso humano médico no puede multiplicarse de un día para otro. Por eso, le pedimos a la población que nos cuidemos y la mejor manera de cuidar ese recurso es respetando los protocolos para no contagiarnos.

- La pandemia ha obligado a interrumpir o limitar las reuniones afectivas entre familiares y amigos. Hay padres e hijos que hace meses no se pueden ver, lo mismo que abuelos y nietos. ¿Qué siente ante estos cambios no deseados en la forma de vincularnos?

Hubo tres o cuatro meses en donde las reuniones estuvieron permitidas. Tuvimos un tiempo en donde se permitieron los encuentros familiares con hasta 10 personas. Ahora estamos con esa restricción por tener circulación comunitaria y, fundamentalmente, para cuidar a nuestros adultos mayores. Considero que la vida y la salud están por sobre todas las cosas. Es una restricción dura, difícil, pero hasta que no tengamos una vacuna no hay alternativa.

- ¿Cuál es el mensaje que le deja a los rafaelinos en esta fecha tan especial?

Nuestra ciudad ha demostrado, también en la pandemia, que estuvo y está a la altura de las circunstancias gracias al compromiso de la mayoría de los rafaelinos y las rafaelinas. Rafaela es la ciudad más hermosa del país para vivir y, a pesar de que hoy todo parezca triste y difícil, veo un futuro hermoso no solo para nuestra ciudad sino también para nuestra región.