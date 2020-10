Aníbal Fernández aseguró que «no lo quieren en el Gobierno» y dijo tener sospechas sobre quién le «baja el pulgar»

«No sé bien quién no me quiere, lo sospecho, pero el poncho no aparece», dijo.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández aseguró este domingo, en diálogo con el programa «El Gíglico», que conduce Mauro Viale por Radio Rivadavia, que en el Gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández no lo quieren, según indicó NA. EL actual concejal de Pinamar también dijo que “le bajan el pulgar” y que cree saber quién es la persona que lo hace.

“Evidentemente no me quieren en el Gobierno, no quieren que esté en el gabinete. Olvidate Mauro, es así. Estoy arreglando la situación de Río Turbio y voy a dejarle todo ordenado al presidente. No voy a ir al gabinete», remarcó Aníbal Fernández. Sobre quién es particularmente quien no lo quiere en el Gobierno Nacional, dijo tener “sospechas”.

«No sé bien quién no me quiere, lo sospecho, pero el poncho no aparece, y no lo espero ni lo dejo de esperar. No tengo intereses de nada, ya fui todo en país. Alberto (Fernández) es mi amigo, le tengo cariño y lo quiero ayudar, pero él tiene otros mejores amigos», agregó. Pero también indicó que tampoco el Presidente de la Nación lo quiere en el Gobierno.

El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández explicó que «si Alberto quisiera ya estaría en el gabinete». Pero agregó que no es la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner quien no lo acepta y veta su regreso al Gobierno Nacional y al núcleo del kirchnerismo. “No es Cristina, ella te llamaría y te avisaría», apuntó. No obstante, el dirigente dijo que el presidente sigue siendo “su amigo”.

«Sigue (Alberto Fernández) siendo mi amigo y deseo lo mejor para el país. Pero me parece que está demasiado solo», aseveró. Finalmente, el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner también se refirió a las duras críticas del expresidente Eduardo Duhalde contra el Gobierno: «La verdad es que me da mucha pena el papel que está haciendo a los 80 años», dijo.

Con información de www.elintransigente.com