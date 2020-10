Castellano y Perotti hicieron todo mal, pero no es momento de marchas

"La marcha que se viene anunciando para mañana a las 20 horas frente a la Municipalidad no se debe llevar a cabo, la ciudad está al límite por incapacidad de las autoridades, pero no es momento de concentraciones"

Por las diferentes redes sociales se viene propiciando con mucha fuerza una marcha o concentración frente a la Municipalidad en reclamo por las nuevas restricciones impuestas en Rafaela, en especial el cierre de bares y gimnasios a las 20 horas.

Hace ya muchos meses que vengo sosteniendo que Santa Fe y Rafaela en particular no tienen política sanitaria y que tanto Omar Perotti en la provincia como Luis Castellano en nuestra ciudad hicieron todo mal, pero estoy convencido y tengo datos concretos que la situación está absolutamente al límite y NO HAY LUGAR PARA CONCENTRACIONES Y REUNIONES. NO ES MOMENTO DE MARCHAS, YA TENDREMOS OPORTUNIDAD DE CASTIGAR LA INCAPACIDAD.

El enojo de la gente es grande, el Intendente Castellano parece transitar otros tiempos y en medio de la pandemia, con muchísimos contagios en Rafaela ( muchos más de los que se declaran), con dolorosas muertes, con mucho temor y con terribles falencias sanitarias, no tiene mejor idea de hacer gastos superfluos y fuera de oportunidad.

La gente se enoja por que no hay plata para el Hospital y si para rotondas complacientes para amigos que reclaman favores dados, pero reitero: NO ES MOMENTO DE MARCHAS.

En Rafaela nos debemos cuidar solos, entre nosotros, no tenemos apoyo estatal y no queda otra.

Las autoridades están viendo otra película, ya llegará el tiempo de los castigos, ese tiempo es en las próximas elecciones.

Debemos llegar sanos, enteros y fuertes.

No es momento de marchas, canalicemos los reclamos por otro medio, no les demos el gusto de enfermarnos.