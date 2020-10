Malestar por recorte de horario en bares y gimnasios y llamado a una marcha para hoy a las 20 hs

Con la firma del intendente, Luis Castellano, hoy entró en vigencia el decreto que amenaza a generar una rebelión del comercio local porque desde este lunes, y por un plazo de dos semanas, bares, restaurantes, rotiserías, locales gastronómicos, heladerías, gimnasios, actividades culturales y academias de idiomas podrán atender al público hasta las 20 horas. Después de esa hora, solo podrán transitar por la calle el servicio de delivery aunque solo hasta las 24 hs., pues el objetivo de la medida es "disminuir al mínimo la circulación nocturna para ampliar los tiempos de duplicación de contagios y sostener la capacidad del sistema de salud".

La primera reacción del anuncio, efectuado el sábado, fue la convocatoria a una movilización para este lunes a partir de las 20 frente al Municipio, lo que constituye un abierto desafío al aumento de las restricciones pues desde esa hora todos deberían quedarse en casa.

La segunda fue la decisión adoptada por Gustavo "Teta" Grana, quien cerró La Mula Bar después de 20 años de trabajo en calle Lamadrid al 300. En un duro posteo en redes sociales y sin ánimo de politizar el decreto, cuestionó a los funcionarios que cobran salarios de seis cifras y definen la suerte de los comercios y el empleo de los demás.

La tercera fue del bloque de concejales de Cambiemos, que cuestionaron al intendente Castellano porque el jueves les anunció que no habría cambios en las medidas vigentes para el comercio y dos días después recortó horarios con el decreto que rige desde este lunes. Así, mientras el sistema de salud hace agua sin autocríticas de las autoridades municipales y provinciales -lo del 107 ya es inentendible con decenas de testimonios lapidarios-, el cepo a la actividad gastronómica y otros sectores dispara un malestar creciente.

En este marco, el Municipio limita el horario de atención al público en locales gastronómicos hasta las 20 horas. Esta disposición incluye a bares, restaurantes, heladerías, rotiserías y en general todo tipo de comercio gastronómico con y sin concurrencia de comensales. Todas estas actividades continuarán funcionando bajo la modalidad de delivery hasta las 24 horas. También se limitarán las actividades deportivas en gimnasios, natatorios y espacios públicos hasta las 20 horas. Por último, con igual limitación horaria, funcionarán las actividades artísticas y culturales, incluyendo las academias de idiomas.

Mientras ordena los cierres anticipados, el Municipio anuncia fuertes controles y multas para quienes no cumplan. De 20 a 6 hs, Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana y las distintas fuerzas de seguridad con sede en nuestra ciudad, bajo la coordinación del Comando Unificado y con el apoyo del Centro de Monitoreo, intensificarán los controles en la vía pública para actuar sobre aquellos casos en los que se detecta que no hay motivos justificados para transitar.

"Las nuevas medidas apuntan a seguir desbaratando encuentros prohibidos que se dan en casas de familia. En momentos tan complejos como el actual, se le solicita a los rafaelinos y rafaelinas la plena toma de conciencia y la adopción a las normas de conductas para superar esta situación que nos golpea a todos", señaló el Municipio.

En este sentido, continúan las multas desde $56.000 para las fiestas prohibidas. La sanción será para el organizador del evento o en caso de no hacerse cargo, para quien alquila el lugar o el propietario de la vivienda.

En lo que respecta a los supermercados también siguen de la misma manera. Los mismos permanecerán abiertos al público de 8 a 19 horas y sólo podrá acceder a realizar las compras una persona del grupo familiar. Por el lado de los comercios de cercanía, como es el caso de kioscos, despensas, almacenes, drug stores y negocios afines, realizarán atención al público hasta las 22 horas, como estaba previsto.

En cuanto a la modalidad de delivery, el servicio estará autorizado hasta las 24 horas y contemplará una multa de $30.000 pesos para quienes no cumplen con la medida.

Por el lado de los empleados de comercios y empresas de servicio en donde se tiene contacto directo con otras personas como parte de su tarea habitual, permanecerán trabajando con doble protección (tapabocas y máscaras acrílicas). El sentido de esta normalidad está vinculado a proteger a esos trabajadores esenciales -de comercios, oficinas públicas, organismos oficiales, entre otros, de la curva de contagios.

El espacio público persiste bajo la misma modalidad hasta las 20 horas. Se permitirá la circulación, caminata y actividad física pero queda totalmente prohibido las reuniones sociales. Los operativos, que serán donde suele haber concurrencia masiva de personas, estarán a cargo de la Unidad Regional V, Protección Vial y Comunitaria, Guardia Urbana y la Brigada Sanitaria. Nada se dice de sanciones a una persona que se encuentre caminando a las 20:20 en la ciclovía.

