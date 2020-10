Masterchef: Analía Franchín lució un peinado de muffins y estallaron las redes

“Hoy traje dulzura” es la frase con la que Analía Franchín se refirió a su peinado muy bien logrado y súper jugado para la gala de Masterchef Celebrity. En esta nueva emisión, se presentó con muffins a cada lado de la cabeza y sorprendió con su espectacular look.

Las redes no dejaron pasar el momento para generar memes, reírse de sus peinados y hasta hacer Bullying, esto último, el ejemplo de lo que no hay que hacer. Lo cierto es que se tomaron con humor sus peinados temáticos y decidieron proponer los próximos looks de Analía.

“Soy la Lady Gaga argentina, o peor, soy la Lady Gagá”, bromeó ella misma al hablar de sus peinados exóticos. Esa fue la respuesta espontánea que soltó cuando el conductor, Santiago del Moro, hizo alusión a la cantante y los peinados de Analía.

“Hoy cupcakes porque me fui tan amargada la otra vez que hoy traje dulzura”, expresó la periodista. La gala anterior llevaba dos cucharas de madera con sus mangos en cruz, pero no eran tan llamativas como este gran diseño.