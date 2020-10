“Hola, soy yo”: Reapareció Adele y sorprendió con su renovada imagen

La noche del sábado, Adele fue la anfitriona del programa “Saturday Night Live”, donde sorprendió con su renovado look. La cantante de 32 años hizo gala de su habilidad como comediante en diferentes segmentos y H.E.R. fue la encargada de ponerle música al ciclo.

“Hola, soy yo”, dijo Adele en uno de los regresos televisivos más esperados. La frase hacía alusión a su hit “Hello” (ganador de un premio Grammy) “Hello”. Así comenzó el monólogo de la estrella de la música, que en todo momento se mostró de poder volver al programa en el que había estado por última vez en el año 2008.

“Estoy muy contenta de finalmente poder ser anfitriona de este show, porque no solo lo amo, sino porque además es el programa que impulsó mi carrera en los Estados Unidos, hace 12 años. Cuando Tina Fey interpretó a Sarah Palin mucha gente encendió el televisor para mirar, y el resto es historia”, recordó.

Además, aprovechó para dar una pista acerca de cómo avanza su cuarto disco de estudio. Recordemos que su último trabajo discográfico fue “25” y se editó en 2015.

“Se habló mucho de que yo fuera la anfitriona, y la gente se preguntaba por qué no me invitaban a cantar, y hay dos razones. Mi disco no está terminado todavía, y además me da miedo hacer ambas cosas. Prefiero ponerme unas pelucas, aunque esto es todo mío”, bromeó. A continuación, no pudo evitar hablar de su cambio físico, muy notorio durante los últimos años.

“Soy consciente de que luzco muy muy diferente desde la última vez que me vieron. Pero por todas las restricciones del Covid tuve que viajar ligera, y solo pude traer una mitad de mi persona, y esta es la mitad que elegí”, expresó en broma, mientras la audiencia no dejaba de aplaudirla.

Por último, H.E.R. se dio el lujo de interpretar “Hello”, “Someone Like You” y “Rolling in the Deep” en calidad de invitada.