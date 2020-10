Cómo pasará Diego Maradona su cumpleaños 60: un festejo íntimo, el debut de Gimnasia y 200 pedidos de entrevistas

El próximo viernes 30 de octubre, Diego Maradona cumplirá 60 años en un contexto muy particular: ese mismo día Gimnasia debutará en la Copa de la Liga Profesional y el festejo con su círculo íntimo estará condicionado por el cuidado de su salud por la pandemia de coronavirus y por una situación familiar inestable que no permite proyectar ni hacer demasiados planes.

Diego está viviendo los días previos a sus 60 años “con muchas ganas de salir a la cancha y estar con sus hijos”, según confirmo Toda Pasión desde su entorno. Sabe que hoy la prioridad la tiene su salud: prácticamente no sale de su nueva casa en un barrio privado sobre la ruta 2, en el límite entre La Plata y Brandsen.

Maradona no iría en toda la semana a los entrenamientos del Lobo. Hasta ahora viene cumpliendo al pie de la letra con el pedido de su médico de cabecera Leopoldo Luque, y de los médicos del club: solo fue a una práctica en Estancia Chica y al amistoso contra San Lorenzo en el Bajo Flores, luego del cual tuvo que ser testeado porque se abrazó con el delantero Nicolás Contín (contacto estrecho de Erik Ramírez, que dio positivo).

De acuerdo a los planes de hoy, Diego tampoco irá a la concentración del plantel profesional en Estancia Chica, el predio que el club tiene en Abasto. El viernes se trasladará directamente desde su casa hasta el estadio del Bosque, donde la Liga Profesional tiene pensado un festejo por su cumpleaños en la previa del partido contra Patronato que se jugará desde las 19.15. Ahí, seguramente, el DT hablará para la transmisión oficial.

Según le contaron a Toda Pasión, Maradona recibió 200 pedidos de entrevistas de medios de todo el mundo. “No quiere quedar mal con nadie y tampoco tiene ganas de hablar, probablemente no dé ninguna nota antes del viernes”, fue la respuesta desde su entorno.

El debut de Gimnasia en el campeonato lo tiene entusiasmado después de siete meses y medio de inactividad por la pandemia. Tiene contacto diario con su cuerpo técnico, integrado por Sebastián Méndez y Adrián González, pero delegó todo el trabajo de campo. También habla “muy seguido” con varios de los jugadores, especialmente con los referentes, como Lucas Licht, que es el capitán del equipo.

El cumpleaños de Diego pospartido

Hoy, Maradona tiene pensado celebrar de manera íntima sus 60 años en su casa en Campos de Roca. No está claro con quiénes, aunque seguramente su círculo más cercano estará presente. El problema de siempre sigue en escena: la inestable relación con Dalma y Gianinna. Con esta última habría tenido una fuerte discusión el sábado 17 y la menor de las dos hijas que tuvo con Claudia Villafañe se habría ido de la casa pegando un portazo. El vínculo es así: van y vuelven con los entredichos. Diego no quiere que lo controlen todo el tiempo. Dalma no lo visita en Brandsen, aunque hablan telefónicamente. Tal vez el viernes estén las dos, una o ninguna.

Seguramente del festejo participarán Diego Fernando y Verónica Ojeda, con quien actualmente tiene una buena relación y se ven todas las semanas, su hija Jana que lo visita muy seguido y se queda a dormir, sus hermanas, el abogado Matías Morla, el doctor Leopoldo Luque y algunas personas que, sin ser familiares, participan de la vida cotidiana del 10 en tareas de logística y quehaceres domésticos. No faltará Monona, la cocinera y confidente, que sabe al detalle todo lo que pasa en esa casa.

Diego Junior está en Italia y tenía ganas de viajar, aunque el problema de los vuelos, y sobre todo de tener que hacer una cuarentena al llegar a la Argentina, le complicó todo.

Así las cosas, se espera que el viernes antes de la medianoche haya un encuentro de un grupo reducido para que Pelusa tenga una torta y una copa para brindar. No habrá mega fiesta ni nada por el estilo. El 10 va camino a los 60.