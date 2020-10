Internaron a Diego Latorre por coronavirus

Este marte por la noche Diego Latorre fue internado por una neumonía leve, producto del coronavirus. Así lo contó a través de sus redes sociales su esposa, Yanina. Visiblemente angustiada, la periodista explicó que el ex futbolista se sintió mal a lo largo de todo el día y que tuvo que ser llevado a un conocido hospital porteño.

Cerca de la medianoche, Latorre subió una selfie a sus historias, acostado en una camilla y levantando el pulgar. “Estoy internado con un cuadro de neumonía leve. Me hice los estudios y el cuadro general es bueno. Así que vamos para adelante”, aseguró.

Minutos más tarde, ante la cantidad de consultas que recibía, Yanina decidió subir una serie de historias explicando lo que le pasó a su marido: “No tuvo un buen día, se sintió muy mal. Tenía mucho sueño, frío y le empezó a subir la fiebre. Su médico activó el protocolo y lo llevaron al hospital. Yo estoy encerrada y no lo puedo acompañar”, comenzó diciendo.

Tras confirmar que el ex jugador tiene neumonía leve, la periodista aclaró que “oxigena bien” y que “los signos vitales están bien”, por lo que “no necesita respirador”.Sin embargo no pudo ocultar su preocupación: “Pasé un día de mierda. Hace horas que estoy esperando que me digan qué va a pasar”. Y reveló que su hija Lola se siente culpable por la situación: “Dice que ella lo contagió. Es todo un drama. Dieguito y yo también estamos muy angustiados. No sé cómo mierda voy a pasar la noche. Pero gracias por todos los mensajes”.