La confesión de Leti Siciliani que descolocó a Germán Martitegui: “Ayer soñé con vos”

Masterchef Celebrity se pone cada día más interesante. El realilty show de Telefe ya dejó afuera a tres famosos y a medida que pasan los programas el jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui se pone cada vez más exigente. Sin embargo, también ocurren otras situaciones que van más allá de lo que ocurre en la cocina. En esta oportunidad Leti Siciliani sorprendió con una confesión.

La actriz le contó a Germán Germán Martitegui que le pasó algo con él. “Ay por Dios, antes me viniste a hablar y no te presté tanta atención porque me había pasado algo”, comenzó notablemente nerviosa. “Ayer soñé con vos”, agregó. Inmediatamente el chef le pidió que le cuente todos los detalles.

Leti contó que en su sueño, el jurado de Masterchef era su padre y le decía que se quedara tranquila y le aclaraba que por “el amor que le tenía le tenía que poner los puntos”. “Para mí hay más y no te lo cuenta”, acotó Damián Betular causando la risa de todos en el estudio.

“Yo no termino de creer lo del sueño. Él era tu papá y hacían panchos. ¿En qué momento te daba el consejo? Hay más, tiene que haber más”, insistió Betular. Entre risas, la actriz se encargó aclarar que no había nada más, pero que vivían en la misma casa y que el sueño transcurrió instantes antes de que “fueran a comer”.