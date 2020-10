El Dr. Enrique Dignani asegura que se curó con ivermectina

La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y, especialmente, veterinaria que ha empezado a despertar la atención de muchas personas por su aparente efecto contra el coronavirus.

Se encendieron algunas alarmas y se despertaron numerosas dudas por su uso habitualmente veterinario y por la falta de aprobación de la ANMAT para la utilización en humanos. Al respecto, RADIO RAFAELA dialogó con Enrique Dignani, médico veterinario de Las Rosas que afirma haberse curado de Covid 19 haciendo uso de ivermectina.

El testimonio

Por este medio, explicó: “padecí la enfermedad con sintomatología compatible con Covid (nunca me hice el hisopado, no tengo un papel que lo respalde). Estuve 13 días afectado y los últimos días fueron malísimos. No me afectó la parte respiratoria ni de los pulmones, pero tuve mucha diarrea, fatiga, dolor en el cuerpo, inapetencia total y cero ganas de tomar líquido”.

“Fui siguiendo los experimentos que habían hecho los australianos con ivermectina, y la universidad de Tandil. El 6 de septiembre a las 15 estaba mirando noticias tirado en la cama y veo que la provincia de Corrientes iba a elaborar comprimidos con la droga para personal sanitario y de seguridad. Eso fue lo que me decidió, porque algún respaldo técnico debía tener. Ahí me animé, y además estaba tan mal que no tenía muchas opciones”, contó el veterinario. Afirmó que se trató de un arrebato por la desesperación y el malestar.

“Tomé dos centímetros de la ivermectina inyectable que usamos para las vacas, nada más que yo la tomé oral (20mg). Eso fue a las 15hs, a las 18hs ya tenía algo de apetito y al otro día estaba bien. Tomé solamente esa dosis y con eso fue suficiente”, comentó Dignani.

Explicó que usó “la dosis de los animales rumiantes, bovinos, un centímetro cada 50 kilos (yo peso 100kg). En realidad, tendría que haber usado la de los cerdos que es lo más parecido al hombre, ya que son monogástricos como nosotros, y la dosis hubiera sido de tres centímetros (30mg)”.

“Después, hablando con el Dr. Carlos Lanusse que es investigador del CONICET que está probando la ivermectina en este momento, me dijo que deberíamos haber tomado entre 40 y 50mg. A mí con los 20mg me fue muy bien”, contó.

La ivermectina en humanos

«La ivermectina se creó en la década del ’70 para los chicos parasitados del continente africano. Fue hecha por un investigador japonés y en los primeros diez años se usó nada más que en humanos en África para las parasitosis. Esta droga mata el virus, y muchos lo consumen como prevención. Lo importante sería no llegar a enfermarse”.

“Yo fui el primero en tomar ivermectina estando enfermo, por eso se viraliza mi audio, y por la necesidad que la gente tiene de encontrarle una salida a esto. Lo que veo es mi experiencia y, sin quererlo, me transformé en un referente en este tema por lo que me llega información de muchísimos lugares. Los resultados son asombrosos. No sé qué es lo que faltará para que esto se termine de aprobar, ignoro el procedimiento para la certificación de la ANMAT”, manifestó el veterinario.

¿Un antiparasitario contra un virus?

Enrique Dignani afirmó que tenía la misma duda que muchos se plantean: ¿de qué manera la droga mata al Covid? Por ello, lo consultó con el Dr. Lanusse. “Me dijo que la solución era sencilla: el Covid no puede entrar en las células solo, sino que tiene que entrar combinado con una proteína y la ivermectina se combina con la misma proteína. Le quita el vehículo y no puede entrar”.

Fuente: Radio Rafaela