María Eugenia Bielsa sobre el desalojo de Guernica: «Se hizo todo lo que se pudo hacer»

Hoy se llevó a cabo el desalojo del predio de Guernica, ubicado en el partido bonaerense de Presidente Perón y María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, afirmó que «en Guernica se hizo todo lo que se pudo hacer» y aseguró: «Se empezó a dialogar desde el primer momento. No es tan sencillo encontrar soluciones». En diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria sostuvo: «La realidad es que esto es un drama para el país, no es un drama para la política, no es que se traicione la ideología».

Siguiendo esa línea aseveró: «Si hay un muerto (en el desalojo), duele socialmente». En cuanto a la situación habitacional de la Argentina, la dirigente admitió que «hay una tarea absolutamente incompleta respecto del acceso a la tierra y la vivienda» y al ser consultada sobre su posición respecto de las tomas de tierras consideró que «hay que poder distinguir distintas situaciones».

En ese sentido, sostuvo: «Efectivamente, hay una necesidad de vivienda y uno entiende que hay familias sufriendo y esa situación las empuja (como en Guernica), otra cosa es lo que sucede en Entre Ríos (con la familia Etchevehere) y otra que la que sucede en el sur del país». En cuanto al desalojo, comenzó este jueves en horas de la mañana , y tal como informó El Intransigente, finalizó con la detención de 35 personas.

Además según informó Marcelo Longobardi en su ciclo radial «Cada mañana» se produjeron varios incidentes y «mucha gente» intentó volver a ingresar al predio. En ese sentido aclaró: «No estamos claros si son personas que estaban tomando el lugar o si son manifestantes políticos» y subrayó que acorde con «la definición que hace el fiscal del caso (Juan Cruz Candomí Alcorta), habla que esperaban a la policía con balines, facas, fierros clavados en el barro».

El fiscal brindó una entrevista a TN y precisó: «El predio está desalojado, pero la resistencia se mantiene del lado de afuera» y explicó que las personas que fueron detenidas se encuentran acusadas de «usurpación y resistencia a la autoridad». Por otra parte, indicó que «no se encontraron armas de fuego y no hay heridos de bala». Para concluir, aseguró: «La estrategia es tratar de evitar que haya lesionados. El predio tiene que ser devuelto a la gente que es la dueña, o a quienes tenían posesión, para que puedan seguir gozando del mismo sin que nadie se meta sin permiso».

Con información de www.elintransigente.com