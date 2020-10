Funcionaria del Gabinete de Alberto Fernández respondió a la carta de Cristina Kirchner

María Eugenia Bielsa brindó su opinión sobre el discurso de la ex jefa de Estado, quien habló de «funcionarios que no funcionan».

La carta emitida por la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, repercutió de diferentes formas dentro de las esferas del Gobierno nacional. Tras expresar cuestionamientos hacia Alberto Fernández, por «funcionarios que no funcionan», los dichos de la exjefa de Estado provocaron que muchos dirigentes salieran a hablar sobre este tema. Durante la mañana del jueves la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, declaró al respecto y señaló que no se siente «tocada» por la crítica de la referente de Frente de Todos.

«Yo creo que la vicepresidenta tiene absoluta legitimidad para opinar de nosotros, como todos opinamos de la gestión de los demás. No me siento tocada por su opinión», subrayó Bielsa, según la información brindada por la agencia de noticias NA. «No me siento tocada porque no ha hecho una alusión a nuestro ministerio», abundó la funcionaria en su relato a un medio radial.

Siguiendo con los dichos de la ex presidenta argentina, la encargada de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat no entró en polémicas con los actuales integrantes del Gabinete de Alberto Fernández. «Yo creo que con su experiencia puede decir lo que piensa sobre funcionarios y funcionarias de su gobierno», resaltó la ministra nacional en declaraciones en programa «Todos Juntos«, de Radio Rivadavia.

Cecilia Todesca coincidió con las críticas de Cristina Kirchner

La vicejefa de Gabinete de Ministros de la Nación, Cecilia Todesca, coincidió este miércoles con lo expresado por Cristina Kirchner en una carta publicada en su página oficial con motivo del décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. En esa oportunidad, la exmandataria argentina se encargó de describir que hay «funcionarios que no funcionan» dentro del equipo de Alberto Fernández.

«Las autocríticas en nuestro espacio sobre las cosas que no han salido bien, incluso desde la oposición, cuando lo hace respetuosamente, para nosotros son bienvenidas», sostuvo la funcionaria al ser consultada sobre la carta de la ex presidenta. También atribuyó los errores a la «situación fuera de lo común» que se atraviesa por la crisis sanitaria debido a la pandemia de coronavirus.

En cuanto a la autocrítica como funcionaria nacional, Todesca admitió: «Que los funcionarios hemos cometido errores a lo largo de todo este año, estoy segura». «También porque hemos estado en una situación fuera de lo común enfrentando una pandemia como nunca antes ha pasado», insistió, en declaraciones a la prensa tras una reunión de Gabinete.

Con información de www.elintransigente.com