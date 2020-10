Para Jorge Asís, Alberto Fernández es en verdad jefe de Gabinete con rango de Presidente

El escritor y analista político Jorge Asís analizó el impacto de la carta que la vicepresidenta Cristina Kirchner difundió en el aniversario número 10 del fallecimiento de su marido y expresidente, Nésto Kirchner.

"La Dra. lo salvó a Alberto Fernández y ahora la pelota está del lado de la oposición", afirmó dijo sobre la ex presidenta en su participación por América.

"Me parece que fue una posición muy oportuna, hacía falta escuchar su voz. La carta de la Dra. lo salvó a Alberto, no creo que le quite poder, porque hasta el lunes había una visión mucho más pesimista. La palabra de la Dra. tranquilizó. Después vi una cantidad de interpretaciones que fue, sinceramente, una excesiva de sutilezas. El planteo me parece que tiene que tranquilizar a la oposición, que tiene que ver con el acuerdo, ahora la pelota está para el lado de la oposición", dijo Asís.

Para el analista la carta de la expresidenta "blinda el gabinete inmediatamente" pero a la vez estima que no impedirá que haya cambios en la composición de ese organismo.

"Los cambios se van a dar hacia finales del noviembre, se quieren fortalecer para diciembre porque esperan algún cisne amarillo: la vacuna, que según mi información la más cercana y encaminada es la rusa", prosiguió Asís.

"En el gabinete hay algunos que tienen todos los boletos puestos. El Jefe de Gabinete, en realidad, es Alberto Fernández con rango de presidente. Lo que se produjo es un sinceramiento en materia de poder. Quien convoque a esa mesa tiene que ser el Presidente, que tiene una tendencia acaparadora", sentenció el politólogo.

Sobre el pedido de Cristina Fernández de Kirchner de llegar a un acuerdo político que permita sacar a la Argentina de la crisis, el escritor evaluó en qué posición se encuentra cada uno de los referentes del arco político opositor: "Siempre aparece Carrió, que habló de que la Dra. lo vacía Alberto, casi como si le hiciera un golpe. Hoy el problema que tiene Macri no es Mariano (su hermano) sino Arribas, su amigo. Que prácticamente le puede decir resolvé mi tema. Eso le puede preocupar mucho más que la contingencia del libro, que en 15 días pasa. A Horacio Rodríguez Larreta debería apoyarlo, que si todo marcha como debe, tiene que sostener una campaña durante 3 años. La gobernadora es polifuncional y lo tenés a Lousteau que quisiera ser jefe de Gobierno y también apunta a la presidencia. A todos ellos, esta propuesta, pese a que la hace la Dra., les tiene que interesar".

Tensiones económicas

Asís consideró que la "Argentina es un problema para el Fondo" Monetario Internacional (FMI), en la medida en que también ese organismo está haciendo una "autocritica en virtud de una reflexión y un razonamiento geopolítico de Estados Unidos, que se convirtió en un error fuerte en el manejo de la intuición."

Para el escritor, el FMI con la Argentina "tiene que resolver un asiento contable y si este tema se arma bien, con cuestiones básicas y un poco de sensatez, creo que el FMI hasta le completa lo que quedó pendiente con Macri. Alberto lo necesita par pasar diciembre y el verano".

"Cuando no ves autoridad, reacción y no sabés dónde está el poder, cualquiera ve qué te puede sacar, porque cuando estás con esa debilidad, no estás en condiciones de reprimir a nadie", prosiguió el analista.

"El presidente está con problemas de sueño, cada día es un examen. Está bajo una tensión muy fuerte, pueden afectarle algunos los rumores y algunos los ven con una debilidad exasperante; pero en la que está no es para menos. Está con un conglomerado de conflictos que son muy fuertes. Hay mucha cizaña en los laderos de Alberto y la Dra. que pueden influir en algún momento", advirtió.

Tomas de tierras

Consultado sobre las tomas de tierras que están teniendo lugar en 12 provincias, de la cual una de las más emblemáticas es la del campo de la familia Etchevere, Asís consideró que "no se puede mezclar todo. Una cosa es Etchevehere en Entre Ríos, con esta pifiada de Grabois; pero no podés mezclarlo con lo que pasa en Guernica y menos con lo que ocurre en el Sur que hay un relato distinto".

Estas declaraciones fueron realizadas horas antes de que se decidiera desalojar la toma de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, la más numerosa del país.

Finalmente, Asís salió en defensa del derecho a la propiedad privada: "Hoy la realidad es compleja. Los temas fundamentales que tienen que resolver, y sin confusión, es defender el tema de la propiedad privada y resolver la vivienda, pero no junto. No pueden haber confusiones y tampoco hacer un tema discriminatorio, como que es un tema de ricos".

Con información de www.iprofesional.com