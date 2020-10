Durísimo documento del Radicalismo en contra de los dichos de Saín

El Movimiento Nacional de la Militancia Radical de Santa Fe, emitió un muy duro documento por los dichos del Ministro Marcelo Saín, que todavía no fueron censurados por el Gobernador Omar Perotti

SAIN - PEROTTI Y LA APOLOGÍA DEL DELITO



Una vez más debemos repudiar los dichos del Ministro de Seguridad Marcelo Saín. Ya no por impericia o ineficiencia, ya no por falta de políticas, ya no por su verborragia e incontinencia discursiva. Ahora debemos sumar: apología del delito.

Mientras que el policía Luis Chocobar está siendo juzgado por "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" por haber matado a un ladrón después de haber cometido un delito -y no abrimos valor al respecto-, el Ministro de Seguridad expresa con convencimiento “Soy partidario de cagarlos a tiros a todos”, mientras habla de la “lucha” contra el narcotráfico en la ciudad de Rosario.



Más allá de sus explicaciones acerca de que no impulsa el gatillo fácil, sus declaraciones son una instigación a matar; no solo por parte de la policia, sino de todos los vecinos que se puedan sentir amenazados por el crimen, o de aquellos a los que la justicia no les dio una respuesta favorable ante la muerte o lesión de un ser querido. O también, de aquellos quienes crean que tienen razón o derecho.

En fin, todos podríamos sentirnos justificados por Saín, quien desde un lugar encumbrado y estratégico de gobierno, también mata con sus expresiones a los santafesinos, a las instituciones y al Estado de Derecho y nos lleva miles de años para atrás para devolvernos la ley de la selva.

Pero en escena ingresa el Gobernador Omar Perotti, quien en vez de poner paños fríos al asunto, redobla la apuesta avalando los dichos de Saín: la expresión de Saín no fue “la más concreta o acertada”, pero al mismo tiempo advirtió “todos entendimos lo que quiso expresar”.



Luego de casi un año de la asunción, el universo de acción de Perotti y Saín está ¿en proceso? ¿en desarrollo?. A más de once meses de haber iniciado la gestión, el único Ministro que no tenía derecho a inventario porque estuvo en la gestión anterior, no ha expresado ni dado muestras de tener una política para la prevención del delito. De Seguridad como un todo, ni hablar.

Hasta cuando los santafesinos vamos a seguir bajo la desidia de Saín. Hasta cuando Perotti va a seguir sosteniendo a un Ministro que ni siquiera vive los siete días de la semana en nuestra provincia, que aún no ha dado ninguna respuesta efectiva con su trabajo y que lastima profundamente a las instituciones y al estado de derecho cuando habla.

Hasta cuando Diputados y Senadores van a seguir esperando que se sumen muertes, ahora hasta justificadas por el ministro y el gobernador, mientras ambos se muestran incapaces de brindar seguridad.



En febrero de 2020, con un homicidio cada 17 hs, desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical pedimos la interpelación del Ministro Saín, y en mayo, cuando el homicidio del Trinche Carlovich pedimos el desplazamiento y nada se hizo. Hoy, por acción u omisión en las gestiones que a cada cual les corresponde, todos son responsables de los homicidios en Santa Fe.

29 de Octubre de 2020

Movimiento Nacional

De la Militancia Radical

Santa Fe