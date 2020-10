Leticia Siciliani y un nuevo sueño con Martitegui: “Lo que me va a cobrar la psicóloga”

En una historia que no parece tener final claro, Leticia Siciliani le confesó a Germán Martitegui que volvió a soñar con él.

Atento a todo lo que estuvo pasando entre ellos, Damián Betular le preguntó: “¿Soñaste con alguien hoy?”. De inmediato, todos su compañeros empezaron a pedir que contará lo que había pasado. “Ah, y lo saben todos”, reforzó el chef.

La información se fue liberando de a poco. Primero, el Turco García aseguró estar enterado de todo lo que estaba pasando. Acto seguido, Analía Franchín empezó a señalar a Martitegui y Sofía Pachano dio el broche de oro: “Es el mismo protagonista de siempre”.

Con todos los datos que fue recolectando de los participantes de Masterchef, Betular indagó un poco más: “Genial, el protagonista es el mismo. Pero ¿evoluciona o seguimos con la misma relación? ¿Sigue siendo tu papá?”.

Acorralada, a Leticia Siciliani no le quedó otra que contar todo lo que soñó: “Si, sigue siendo mi papá… Pero tenemos otra relación. ¡Pero no! Es todo familiar. Ay, la psicóloga lo que me va a cobrar”. Y Martitegui decidió intervenir: “Perdón, y la mía… Lo que va a cobrar a mí ahora”.

Interesado y atendiendo a todo lo que estaba diciendo la joven Siciliani, el chef reforzó: “¿Nunca te paso una receta en el sueño? Porque yo quiero saber, el mundo está hablando de esto y me parece una falta que no me digas”.

Tratando de sacarle un poco de tensión a la situación, la participante del programa de cocina confesó: “No pasa nada turbio, pero lo que me dice es que él no puede sentirse humillado porque yo soy la hija de un chef”.

Betular no se quedó callado y puso el dedo en la llaga para darle cierre al divertido intercambio: “Ahhh… ¿Lo hacés quedar mal en el sueño también? Ah. Ok”.