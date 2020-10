¿Tonto y Retonto o Dos Picaros Sinvergüenzas?

El gobernador Omar Perotti mantuvo este jueves un encuentro con Miguel Lifschitz. Hablaron de cuestiones relacionadas al presupuesto (que se tratará esta tarde en la Legislatura) y sobre la conectividad de la provincia.

Se trata de dos proyectos de ley que tuvieron media sanción del Senado, y que ahora deberán ser analizadas en la Cámara baja.

Según trascendió, el Frente Progresista solo debatirá el proyecto de presupuesto una vez presentado. “Es una herramienta de gobernabilidad, incluso el año pasado se trató de una iniciativa mía, a pedido de la Legislatura, pero que luego fue modificado por solicitud del gobernador entrante”, recordó Lifschitz.

En ese sentido, los diputados de la oposición plantearán algunas prioridades respecto a la inversión en Educación, Salud, Plan Abre.

Conectividad

A principios del mes de octubre, el Poder Ejecutivo solicitó, mediante un proyecto de ley enviado recientemente a la Legislatura Provincial, que se lo autorice a tomar un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por un total de U$S 100.000.000 (cien millones de dólares) a los fines de financiar el Programa de Inclusión Digital y Transformación Educativa Santa Fe + Conectada.

El objetivo del Programa consiste en la ejecución de la infraestructura del sistema de conectividad de la Provincia de Santa Fe de manera que “permita brindar un servicio de internet de calidad, promoviendo la inclusión digital, la transformación educativa y reduciendo las brechas tecnológicas existentes en la actualidad entre distintos sectores poblacionales y áreas geográficas”.

El monto total del programa alcanza los US$ 124.670.000. (Ciento veinticuatro millones seiscientos setenta mil dólares) de los cuáles el préstamo (U$S 100 millones) constituye un 80%, mientras que el monto restante (US$ 24.670.000) se prevé financiar con recursos de contrapartida propios del Estado Provincial.

Fuente: Sin Mordaza