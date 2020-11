Miguel Ángel Pichetto: «El gobierno convalida la ilegalidad»

Miguel Ángel Pichetto disparó contra Alberto Fernádez por sus últimas declaraciones. Este viernes, el mandatario ,en una entrevista a Gustavo Sylvestre en Radio 10, aseguró que «la idea de (Juan) Grabois de buscar tierras para que la gente las explote no es descabellada». El ex candidato a vicepresidente no se quedó callado y calificó a los dichos como «lamentables». Este sábado en diálogo con Radio Mitre afirmó: «Estos avales son malísimos» porque «lesionan la confianza pública que es fundamental en un estado democrático».

El exsenador también apuntó contra el «Proyecto Artigas», una iniciativa agraria llevada adelante por Grabois y los miembros de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la asociación que lidera el dirigente social. «Es una idea estúpida, de hace 70 años» afirmó y aseveró que se trata de una propuesta que «fracasó» en todos los países en los que quiso implementarse.

Lejos de quedarse callado, el dirigente peronista apuntó contra el Papa Francisco y sostuvo que Grabois es un «protegido» del Sumo Pontífice. Por lo tanto, le solicitó a la máxima autoridad del Vaticano que «le ordene que deje de tomar tierras, porque afecta a la imagen del país» y subrayó: «Ojala el Papa algún día haga una reflexión a los argentinos en aras de la unidad, de la paz y de que no se puede vulnerar la ley».

Acerca de las usurpaciones manifestó: «Apoderarse de campos en zonas lejanas es un disparate» y resaltó que las organizaciones sociales que apoyan las tomas están «convalidadas por el Gobierno» , ya que según remarcó están «vinculados con el dinero y el poder». En ese sentido aclaró: «Están más vinculados con (Alberto) Fernández que con la vicepresidenta» y subrayó: «Creo que fue ella (Cristina Kirchner) quien dio la orden a (Axel) Kicillof de desalojar Guernica».

Para concluir, sentenció: «El Gobierno convalida la ilegalidad» y consideró «imprescindible tener una posición de clara defensa de la propiedad privada». No es la primera vez que Pichetto se muestra en contra de las expresiones de Alberto Fernández sobre las tomas de tierras. El 28 de octubre pasado, el dirigente apuntó contra el jefe de Estado por sus declaraciones sobre el conflicto por el campo familiar de los Etchevehere . En su cuenta de Twitter escribió: «El presidente tuvo la oportunidad ayer, y dijo que era un problema de ricos. Esperábamos una defensa de las libertades, de la Constitución, me parece una gran decepción ese análisis superficial. Hoy es acá, mañana es otro campo».

