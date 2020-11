Alfredo Cornejo bancó a Mauricio Macri y se diferenció de Lilita Carrió: «No nos sobra nadie»

El presidente de la Unión Cívica Radical reconoció que a la oposición no le sobra nadie, por lo que, no se puede tirar a nadie por la ventana. La importancia de mantener unida al bloque opositor.

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y diputado de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, dialogó con CNN Radio sobre la realidad política argentina y, sobre todo, del rol de Mauricio Macri en la oposición. A diferencia de Lilita Carrió, Cornejo consideró que no se puede «tirar a nadie por la ventana». «No nos sobra nadie», aseguró el presidente de la UCR este sábadp en declaraciones radiales.

«Yo creo que, en tanto oposición, tenemos que estar más unidos que nunca y que no nos sobra nadie. No tenemos que tirar a nadie por la ventana», consideró Cornejo en un diálogo que mantuvo con «Nacho» Girón y que reprodujo la agencia Noticias Argentinas (NA). A su vez, subrayó que no sabe si Macri cumplirá «un papel destacado en el futuro», pero que es necesario que él contribuya a mantener la unidad de la coalición».

El pasado martes, en diálogo con La Nación +, Carrió sostuvo que el expresidente «ya fue». «Estoy enojada, pero vaya que lo he bancado. Me faltó el respeto, pero soy amiga de Juliana Awada», indicó la exdiputada nacional en declaraciones televisivas. «Él ya fue; fue, quieras o no, Marcelo T. de Alvear ya fue, ¿qué más querés?», afirmó Lilita Carrió. «A él le permitieron (ser presidente) y nosotros acompañamos y cumplimos mandato», agregó.

Esta mañana, la exdiputada nacional mantuvo un encuentro con el jefe de Gobierno de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El encuentro, que se realizó en la chacra que Carrió tiene en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, no contó con la presencia de Macri y de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich. Esto enojó a parte de los militantes de JxC.

Eclosionó la interna de Juntos por el Cambio

La figura de Macri se coló en la semana y pareció eclosionar la interna del principal espacio opositor. Todos los dirigentes se hicieron eco por sus dichos y varios de ellos le bajaron el precio al fundador de Cambiemos tras perder la reelección presidencial. Una de ellas fue la propia Lilita Carrió, del otro lado está Miguel Ángel Pichetto, quien expresó que todo aquel que quiera jubilarlo «está equivocado».

Con información de www.elintransigente.com